Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,2472 руб.

Минимальный курс евро составил 59,72 руб., максимальный - 60,5825 руб. Было заключено 14494 сделки. Объем торгов составил 41956,05 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,895 руб. за евро.

1 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 351 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2472 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 110 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7268 руб. Минимальный курс юаня составил 8,698 руб., максимальный - 8,756 руб. Было заключено 20087 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,698 руб., максимальный - 8,756 руб. Было заключено 20087 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 351 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2472 руб. Минимальный курс евро составил 59,72 руб., максимальный - 60,5825 руб. Было заключено 14494 сделки.... Минимальный курс евро составил 59,72 руб., максимальный - 60,5825 руб. Было заключено 14494 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 372 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2286 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,0025 руб., максимальный - 60,455 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 60,0025 руб., максимальный - 60,455 руб. Была... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "ДиректЛизинг" серии 002Р объемом до 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00308-R-002P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00308-R-002P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на... В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на... читать дальше

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Инфраструктура операторов электронного документооборота, обслуживающих в числе прочего государственную информсистему мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ, фиксирует информацию об обороте товаров, подлежащих маркировке) 1 сентября подверглась множественным... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций АО "ДОМ.РФ" серии 001Р-12R и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-12-00739-A-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-12-00739-A-001P. Параметры займа пока не... Параметры займа пока не... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в четверг ростом индексов РТС и МосБиржи на 1,7-1,9% на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,9% и составил 2445,77 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,9% и составил 2445,77 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 1,67% -... Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 1,67% -... читать дальше

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Цены на нефть опускаются более чем на 2% на торгах в четверг на фоне общего снижения интереса трейдеров к рискованным активам. Давление на рынок оказывают опасения по поводу рецессии и ослабления прогноза спроса, пишет Trading Economics. Стоимость ноябрьских фьючерсов... Стоимость ноябрьских фьючерсов... читать дальше

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Аграрии РФ к 1 сентября намолотили 86,9 млн тонн пшеницы, что на 20,9 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Минсельхоза. Пшеница убрана с 21,8 млн га (с 22 млн га в 2021 году), урожайность составила 39,9 ц/га (30 ц/га). Ячмень... Пшеница убрана с 21,8 млн га (с 22 млн га в 2021 году), урожайность составила 39,9 ц/га (30 ц/га). Ячмень... читать дальше

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Консолидированный бюджет РФ в первом полугодии 2022 года исполнен с профицитом 2 трлн 829,5 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Доходы консолидированного бюджета на 1 июля составили 26 трлн 318,2 млрд рублей, расходы - 23 трлн 488,7... Доходы консолидированного бюджета на 1 июля составили 26 трлн 318,2 млрд рублей, расходы - 23 трлн 488,7... читать дальше

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Информация о том, что власти РФ рассматривают возможность покупки до конца 2022 года юаней и других "дружественных" валют на сумму, эквивалентную $70 млрд, чтобы затормозить укрепление рубля, не верна, заявил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак согласен с мнением об оторванности фьючерсного рынка нефти от реального. "Я слышал, что говорил министр Саудовской Аравии, и разные министры выступали с таким мнением. Я думаю, что сегодня действительно зачастую происходит оторванность, я... "Я слышал, что говорил министр Саудовской Аравии, и разные министры выступали с таким мнением. Я думаю, что сегодня действительно зачастую происходит оторванность, я... читать дальше

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Реализация в РФ первого этапа программы рыбных инвестквот позволит привлечь в отрасль 300 млрд рублей инвестиций и повысит потребность в кадрах на 19%, прогнозируют в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. "Сегодня драйвер обновления производственного фонда... "Сегодня драйвер обновления производственного фонда... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 428 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2274 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,9075 руб., максимальный - 60,45 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,9075 руб., максимальный - 60,45 руб. Было... читать дальше

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Shell продолжает работу над выходом из Salym Petroleum Development N.V. (SPD, совместное предприятие c "Газпром нефтью"), приостановил покупку добываемой на проекте нефти, сообщается на сайте компании "Мы продолжаем работать над выходом из SPD в соответствии с... "Мы продолжаем работать над выходом из SPD в соответствии с... читать дальше

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Компания Shell информировала правительство России и других акционеров Sakhalin Energy, что не будет входить в состав совладельцев нового, российского оператора проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская Энергия", сообщает Shell. "Shell не будет участвовать в новой... "Shell не будет участвовать в новой... читать дальше

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