Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1117,6 млрд руб.

1 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 1117,6 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,17 пункта (0,59%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2385,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2403,48 (+0,14%) пункта,... читать дальше

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Трейдеры закладывают в цены вероятность более высоких темпов ужесточения денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) ввиду более острой необходимости взять под контроль рекордную инфляцию в Европе. Участники рынка в своих прогнозах не исключают... Участники рынка в своих прогнозах не исключают... читать дальше

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Средняя цена нефти марки Urals в январе-августе 2022 года сложилась в размере $82,13 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За тот же период 2021 года она составила $65,1 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 26%. За тот же период 2021 года она составила $65,1 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 26%. В августе цена составила $74,73... В августе цена составила $74,73...

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Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона завершили сессию в четверг падением на сохраняющихся опасениях относительно подъема процентных ставок центробанками мира. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite... Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite... читать дальше

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Правительство проводит анализ текущей ситуации в различных отраслях экономики с целью принятия решения о целесообразности продления после 1 октября моратория на банкротства и взыскания исключительно для организаций, пострадавших от антироссийских санкций, рассказал источник... читать дальше

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Федеральной резервной системе США необходимо поднять процентные ставки выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции, полагает президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. При этом банкир убеждена, что американский ЦБ... При этом банкир убеждена, что американский ЦБ... читать дальше

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Во 2-м квартале экономика Италии выросла на 1,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные статагентства Istat. Таким образом, оценка увеличения ВВП была пересмотрена в лучшую сторону по сравнению с предварительными данными, когда... Таким образом, оценка увеличения ВВП была пересмотрена в лучшую сторону по сравнению с предварительными данными, когда... читать дальше

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АО "Почта России" установило ставку 1-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии БО-002P-04 с офертой через 5 лет объемом 20 млрд рублей на уровне 9,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 9,46%... Ставке соответствует доходность к оферте в размере 9,46%... читать дальше

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В Кремле назвали абсурдным решение Евросоюза об усложнении процедуры выдачи виз россиянам и заявили, что оно еще аукнется европейцам. На просьбу прокомментировать данное решение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Конечно, это также сделает более... На просьбу прокомментировать данное решение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Конечно, это также сделает более... читать дальше

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Власти РФ рассматривает возможность покупки до конца 2022 года юаней и других "дружественных" валют на сумму эквивалентную $70 млрд, чтобы затормозить укрепление рубля. Предложение выделить 4,4 трлн рублей на покупку валюты дружественных стран, в основном юаней,... Предложение выделить 4,4 трлн рублей на покупку валюты дружественных стран, в основном юаней,... читать дальше

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Турпоток на российские курорты прошедшим летом превысил уровень доковидного 2019 года, при этом туроператоры впервые отправили на отдых в России больше туристов, чем в Турцию, показал анализ статистики бронирований, проведенный Ассоциацией туроператоров России... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,63 пункта (0,401%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2390,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2403,48 (+0,14%) пункта,... читать дальше

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Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о снижении НДС на газ с 21% до 5% с октября и до конца года в связи с ростом цен на это топливо и инфляцией, превышающей 10%, сообщают сегодня европейские СМИ. "В то время как мы входим в периоды осени и зимы, нам кажется... "В то время как мы входим в периоды осени и зимы, нам кажется... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 25 августа по 1 сентября) - 61,558 руб. за доллар, минимальное значение - 60,327 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,13 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минимальное значение за месяц (с 2 августа по 1 сентября) - 66,938 руб. за доллар, максимальное значение - 68,8045 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,66 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в августе 2022 года выросли в годовом выражении на 18,1%, до 13,6 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги". Августовский показатель, исходя из данных РЖД, был на уровне июльского. Пассажирооборот в... Августовский показатель, исходя из данных РЖД, был на уровне июльского. Пассажирооборот в... читать дальше

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