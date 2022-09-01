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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2042,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3413,58 млрд руб.
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01 сентября 2022 года 09:34
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2042,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3413,58 млрд руб.
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1 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 сентября составили по Российской Федерации 2042,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1906,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2238,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2100,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 сентября составили 3413,58 млрд руб. против 3341,27607 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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