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Цены на нефть завершили август снижением и продолжают опускаться в первый день сентября. По итогам прошедшего месяца сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем отрицательная динамика отмечена по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным... По итогам прошедшего месяца сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем отрицательная динамика отмечена по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным... читать дальше

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В июле т.г. оборот розничной торговли в России сократился на 8,8% по сравнению с показателем за июль 2021 года, до 3,541 трлн рублей, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущим месяцем оборот розницы вырос на 3,8%, а динамика снижения в годовом выражении замедлилась (в июне... читать дальше

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Торги в среду американский фондовый рынок завершил очередным снижением. Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,88% - до 31510,43 пункта. Standard & Poor's 500 упал на 0,78% - до 3955 пунктов. Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,56% и составил 11816,2... Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,88% - до 31510,43 пункта. Standard & Poor's 500 упал на 0,78% - до 3955 пунктов. Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,56% и составил 11816,2... читать дальше

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Грузооборот транспорта в РФ снизился в июле 2022 г. по сравнению с июлем прошлого года на 5,2%, до 448,9 млрд т-км, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат) РФ. В том числе грузооборот железнодорожного транспорта составил в... В том числе грузооборот железнодорожного транспорта составил в... читать дальше

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Депутатский законопроект о майнинге криптовалют в РФ вызвал разногласия между чиновниками: Минфин хоть и считает необходимым подвергнуть документ существенной доработке, предлагает его поддержать, а Минцифры и аппарат Белого дома выступают за подготовку отдельного... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,99 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,59 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 51,51 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Во 2-м квартале экономика Южной Кореи выросла на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. По сравнению с 1-м кварталом 2022 года ВВП страны увеличился на 0,7%. Обе оценки совпали с предварительными... читать дальше

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Объем жилищного строительства в России в июле 2022 года составил 8 млн кв. м, что на 8,2% больше, чем в аналогичном месяце 2021 года, говорится в опубликованных вчера данных Росстата. В январе 2022 года было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза больше января 2021... В январе 2022 года было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза больше января 2021... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы упали после публикации статданных, подогревших ожидания трейдеров повышения процентных ставок ЕЦБ на 75 б.п. в сентябре. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снизился на 1,1% и составил... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снизился на 1,1% и составил... читать дальше

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Данные Росстата по росту инвестиций в основной капитал в РФ во 2-м квартале приведут к коррекции прогноза Минэкономразвития на 2022 год в сторону меньшего их снижения, говорится в комментарии министерства, распространенном в среду. Росстат ранее сообщил, что инвестиции... Росстат ранее сообщил, что инвестиции... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 60,2386 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,91 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 60,2141 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 60,2141 руб. По...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Данные о безработице в Италии Данные о безработице в Италии Июль... Июль... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42244,517 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1567,985 млрд руб., или на...

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Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июне 2022 года замедлилось до 3,2% в годовом выражении после падения в мае на 6,1% и на 7,2% в апреле, повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщил в среду... читать дальше

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