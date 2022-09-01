01 сентября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Июль 2022
|11:00
|Изменение ВВП Италии
|II квартал 2022
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Июль 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 августа
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|II квартал 2022
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июль 2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 августа
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Август 2022
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Июль 2022
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01 сентября 2022 года 08:55
Цены на нефть завершили август снижением и продолжают опускаться в первый день сентября.
По итогам прошедшего месяца сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем отрицательная динамика отмечена по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным... читать дальше
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01 сентября 2022 года 08:49
В июле т.г. оборот розничной торговли в России сократился на 8,8% по сравнению с показателем за июль 2021 года, до 3,541 трлн рублей, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущим месяцем оборот розницы вырос на 3,8%, а динамика снижения в годовом выражении замедлилась (в июне... читать дальше
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01 сентября 2022 года 08:43
Торги в среду американский фондовый рынок завершил очередным снижением.
Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,88% - до 31510,43 пункта. Standard & Poor's 500 упал на 0,78% - до 3955 пунктов. Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,56% и составил 11816,2... читать дальше
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01 сентября 2022 года 08:37
Грузооборот транспорта в РФ снизился в июле 2022 г. по сравнению с июлем прошлого года на 5,2%, до 448,9 млрд т-км, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат) РФ.
В том числе грузооборот железнодорожного транспорта составил в... читать дальше
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01 сентября 2022 года 08:31
Депутатский законопроект о майнинге криптовалют в РФ вызвал разногласия между чиновниками: Минфин хоть и считает необходимым подвергнуть документ существенной доработке, предлагает его поддержать, а Минцифры и аппарат Белого дома выступают за подготовку отдельного... читать дальше
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01 сентября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,99 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 сентября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,59 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 сентября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 51,51 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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01 сентября 2022 года 08:26
Во 2-м квартале экономика Южной Кореи выросла на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. По сравнению с 1-м кварталом 2022 года ВВП страны увеличился на 0,7%. Обе оценки совпали с предварительными... читать дальше
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01 сентября 2022 года 08:20
Объем жилищного строительства в России в июле 2022 года составил 8 млн кв. м, что на 8,2% больше, чем в аналогичном месяце 2021 года, говорится в опубликованных вчера данных Росстата.
В январе 2022 года было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза больше января 2021... читать дальше
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01 сентября 2022 года 08:15
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы упали после публикации статданных, подогревших ожидания трейдеров повышения процентных ставок ЕЦБ на 75 б.п. в сентябре.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снизился на 1,1% и составил... читать дальше
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01 сентября 2022 года 08:08
Данные Росстата по росту инвестиций в основной капитал в РФ во 2-м квартале приведут к коррекции прогноза Минэкономразвития на 2022 год в сторону меньшего их снижения, говорится в комментарии министерства, распространенном в среду.
Росстат ранее сообщил, что инвестиции... читать дальше
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01 сентября 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 60,2386 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,91 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 60,2141 руб. По...
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01 сентября 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
11:00
Данные о безработице в Италии
Июль... читать дальше
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31 августа 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42244,517 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1567,985 млрд руб., или на...
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31 августа 2022 года 19:27
Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июне 2022 года замедлилось до 3,2% в годовом выражении после падения в мае на 6,1% и на 7,2% в апреле, повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщил в среду... читать дальше
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