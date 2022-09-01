.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Экономика РФ в 1-м полугодии снизилась на 0,4% - Росстат
Экономика РФ в 1-м полугодии в годовом выражении снизилась на 0,4%, сообщил Росстат. Минэкономразвития ранее оценивало снижение ВВП в 1-м полугодии на 0,5%.
 
Правила ввоза иномарок упростили
Популярные иномарки можно ввозить в Россию без получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Правительство включило их в список для параллельного импорта. Частные лица могли свободно ввозить иномарки и раньше. А теперь возможность импорта...
 
Льготные кредиты пойдут на выращивание середняков из мелких частных хозяйств
Правительство РФ планирует расширение эксперимента по поддержке личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В перечень заемщиков, которым предоставляются льготные кредиты на производство сельхозпродукции, включат граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,...
 
В России появятся новые бренды ПК и ноутбуков
На российский рынок выходит китайский производитель игровых ПК, ноутбуков и периферии Machenike, сообщает "Коммерсантъ". Поставлять устройства в РФ будут "Марвел-Дистрибуция", OCS и "Треолан". В продажу уже поступил и другой бренд игровых ноутбуков...
 
01 сентября 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
1 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Данные о безработице в Италии Июль 2022
11:00 Изменение ВВП Италии II квартал 2022
12:00 Данные по безработице в еврозоне Июль 2022
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 21 по 27 августа
15:30 Производительность труда и стоимость рабочий силы в США II квартал 2022
15:30 Разрешения на строительство в Канаде Июль 2022
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 14 по 20 августа
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Август 2022
17:00 Объем расходов на строительство в США Июль 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
01 сентября 2022 года 08:55
Нефтяные цены завершили август снижением и продолжают падать
Цены на нефть завершили август снижением и продолжают опускаться в первый день сентября.

По итогам прошедшего месяца сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем отрицательная динамика отмечена по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным...    читать дальше
.
01 сентября 2022 года 08:49
Июльское падение оборота розничной торговли РФ замедлилось до 8,8% - Росстат
В июле т.г. оборот розничной торговли в России сократился на 8,8% по сравнению с показателем за июль 2021 года, до 3,541 трлн рублей, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущим месяцем оборот розницы вырос на 3,8%, а динамика снижения в годовом выражении замедлилась (в июне...    читать дальше
.
01 сентября 2022 года 08:43
Американские фондовые индикаторы завершили снижением последние торги лета
Торги в среду американский фондовый рынок завершил очередным снижением.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,88% - до 31510,43 пункта. Standard & Poor's 500 упал на 0,78% - до 3955 пунктов. Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,56% и составил 11816,2...    читать дальше
.
01 сентября 2022 года 08:37
Грузооборот транспорта в РФ снизился в июле на 5,2%, за 7 месяцев - на 0,3% - Росстат
Грузооборот транспорта в РФ снизился в июле 2022 г. по сравнению с июлем прошлого года на 5,2%, до 448,9 млрд т-км, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат) РФ.

В том числе грузооборот железнодорожного транспорта составил в...    читать дальше
.
01 сентября 2022 года 08:31
Правительство хочет подготовить свой законопроект о майнинге, Минфин поддерживает депутатский
Депутатский законопроект о майнинге криптовалют в РФ вызвал разногласия между чиновниками: Минфин хоть и считает необходимым подвергнуть документ существенной доработке, предлагает его поддержать, а Минцифры и аппарат Белого дома выступают за подготовку отдельного...    читать дальше
.
01 сентября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,99 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,99 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
01 сентября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,59 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,59 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
01 сентября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 51,51 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 51,51 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
01 сентября 2022 года 08:26
Во 2-м квартале темпы роста ВВП Южной Кореи замедлились до 2,9%
Во 2-м квартале экономика Южной Кореи выросла на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. По сравнению с 1-м кварталом 2022 года ВВП страны увеличился на 0,7%. Обе оценки совпали с предварительными...    читать дальше
.
01 сентября 2022 года 08:20
Жилищное строительство в РФ в июле выросло на 8,2%, за январь-июль - на 38,1% - Росстат
Объем жилищного строительства в России в июле 2022 года составил 8 млн кв. м, что на 8,2% больше, чем в аналогичном месяце 2021 года, говорится в опубликованных вчера данных Росстата.

В январе 2022 года было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза больше января 2021...    читать дальше
.
01 сентября 2022 года 08:15
Европейские рынки акций закрылись в красной зоне
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы упали после публикации статданных, подогревших ожидания трейдеров повышения процентных ставок ЕЦБ на 75 б.п. в сентябре.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снизился на 1,1% и составил...    читать дальше
.
01 сентября 2022 года 08:08
Минэкономразвития уточнит прогноз по динамике инвестиций в РФ в этом году в сторону меньшего снижения
Данные Росстата по росту инвестиций в основной капитал в РФ во 2-м квартале приведут к коррекции прогноза Минэкономразвития на 2022 год в сторону меньшего их снижения, говорится в комментарии министерства, распространенном в среду.

Росстат ранее сообщил, что инвестиции...    читать дальше
.
01 сентября 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 60,2386 руб., курс евро - в размере 60,2141 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 60,2386 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,91 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 60,2141 руб. По...
.
01 сентября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

11:00

Данные о безработице в Италии

Июль...    читать дальше
.
31 августа 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 31 августа выросла на 3,85% и составила 42244,517 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42244,517 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1567,985 млрд руб., или на...
.
31 августа 2022 года 19:27
Зарплаты в РФ в реальном выражении в июне снизились на 3,2% - Росстат
Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июне 2022 года замедлилось до 3,2% в годовом выражении после падения в мае на 6,1% и на 7,2% в апреле, повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщил в среду...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.