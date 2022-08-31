Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7158 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6 руб., максимальный - 8,782 руб. Было заключено 34017 сделок. Объем торгов составил 51769,63 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,72 руб. за юань.

31 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7158 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42244,517 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1567,985 млрд руб., или на...

.

Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июне 2022 года замедлилось до 3,2% в годовом выражении после падения в мае на 6,1% и на 7,2% в апреле, повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале и на 1,9% в январе, сообщил в среду... читать дальше

.

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в июле 2022 года снизился на 3,0% в годовом выражении после сокращения на 4,7% в июне (оценка уточнена с 4,5%), 3,5% в мае (уточнена с 3,2%), на 2,9% в апреле (уточнена с 2,4%), сообщил в среду... читать дальше

.

Безработица в России в июле 2022 года не изменилась, оставшись на минимальном за период наблюдений показателя с 1991 года значении в 3,9%, достигнутом в мае этого года и сохранившемся в июне, следует из опубликованных в среду данных Росстата. В апреле показатель... В апреле показатель... читать дальше

.

Инвестиции в основной капитал в РФ во 2-м квартале 2022 года выросли на 4,1% по сравнению со 2-м кварталом 2021 года, говорится в докладе Росстата. Как сообщалось, за 1-й квартал 2022 года рост инвестиций в основной капитал составлял 12,8%. Как сообщалось, за 1-й квартал 2022 года рост инвестиций в основной капитал составлял 12,8%. В целом за 1-е... В целом за 1-е... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3698 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2121 руб. Минимальный курс евро составил 59,695 руб., максимальный - 60,65 руб. Было заключено 16988... Минимальный курс евро составил 59,695 руб., максимальный - 60,65 руб. Было заключено 16988... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,1914 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,6125 руб., максимальный - 60,65 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,6125 руб., максимальный - 60,65 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7158 руб. Минимальный курс юаня составил 8,6 руб., максимальный - 8,782 руб. Было заключено 34017 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,6 руб., максимальный - 8,782 руб. Было заключено 34017 сделок.... читать дальше

.

Плодоовощная продукция в РФ с 23 по 29 августа в среднем подешевела на 3,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 16 по 22 августа показатель снизился на 4,1%. По данным госстатистики, помидоры подешевели на 6,8%, лук репчатый - 6,5%, морковь... По данным госстатистики, помидоры подешевели на 6,8%, лук репчатый - 6,5%, морковь... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 23 по 29 августа выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 15 по 22 августа) рост цен составил 0,2%. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... читать дальше

.

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в августе 2022 года в добывающих производства снизился до минус 1% с минус 0,3% в июле, в обрабатывающих производствах вырос до минус 2% с минус 2,7% месяцем ранее, говорится... читать дальше

.

За неделю с 23 по 29 августа 2022 г. потребительские цены снизились на 0,16%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 16 по 22 августа цены продемонстрировали снижение на 0,15%. С начала августа цены снизились на 0,54%, с начала года выросли на... С начала августа цены снизились на 0,54%, с начала года выросли на... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший торги в хорошем плюсе, завершил среду впечатляющим ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск взлетел на 4,05% и составил 2400,08 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск взлетел на 4,05% и составил 2400,08 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 3,82% - до 1258,45 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 3,82% - до 1258,45 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

.

Решение европейских властей об отмене действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом затруднит россиянам получение шенгенских виз: срок ожидания визы вырастет до полугода, а консульский сбор вырастет в 2,5 раза, сообщает Ассоциация туроператоров... читать дальше

.

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) согласовало с ведомствами субсидирование судоходным компаниям тарифов морской доставки грузов в Калининградскую область, сообщил журналистам глава Росморречфлота Захарий Джиоев. "Еще нет решения... "Еще нет решения... читать дальше

.

Правительство РФ вводит с сентября временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов или соединения драгметаллов, используемых для их извлечения, а также отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгметаллов.... читать дальше

.