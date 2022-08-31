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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,2121 руб.
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31 августа 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,2121 руб.
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31 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3698 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2121 руб. Минимальный курс евро составил 59,695 руб., максимальный - 60,65 руб. Было заключено 16988 сделок. Объем торгов составил 46299,87 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,45 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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