31 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Июль 2022
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|II квартал 2022
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Август 2022
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июль 2022
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Август 2022
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Июль 2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Август 2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Август 2022
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Август 2022
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|II квартал 2022
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Июнь 2022
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Август 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 20 по 26 августа
Это автоматическое сообщение.
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31 августа 2022 года 17:42
Европейский центральный банк поднимет процентные ставки на сентябрьском заседании на 75 базисных пунктов, прогнозирует главный экономист по Европе банка Goldman Sachs Свен Яри Стен.
Эксперт в своем прогнозе сослался на свежие данные по августовской инфляции в еврозоне,... читать дальше
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31 августа 2022 года 17:31
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3326 тыс. баррелей - до 418,346 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина сократились на 1172 тыс. баррелей и составили 214,475 млн... читать дальше
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31 августа 2022 года 17:21
Темпы экономического роста в Индии во 2-м квартале 2022 года ускорились до 13,5% в годовом выражении по сравнению с 4,1% в 1-м квартале, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Динамика ВВП, однако, оказалась хуже консенсус-прогноза экспертов,... читать дальше
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31 августа 2022 года 17:14
ПАО "Трансфин-М" установило ставки 7-8-го купонов биржевых облигаций серии 001Р-06 в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении компании.
"Трансфин-М" в сентябре 2019 года разместил 10-летние облигации серии 001Р-06 объемом 4,214 млрд рублей. Ставка текущего купона -... читать дальше
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31 августа 2022 года 17:05
Фондовый рынок США начал торги в среду подъемом после падения по итогам трех предыдущих сессий.
Значение Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск увеличилось на 0,34% - до 31898,09 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,61% - до 4010,54 пункта.... читать дальше
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31 августа 2022 года 16:54
Золотодобытчик Nordgold заключил юридически обязывающее соглашение с Orea Mining (бывшая Columbus Gold) о продаже 55,01% доли в совместном предприятии Montagne d'Or во Французской Гвиане.
Как сообщает Nordgold, в соответствии с условиями соглашения, Orea выплатит... читать дальше
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31 августа 2022 года 16:41
Нацбанк Белоруссии (НББ) после полугодового перерыва возобновил действие рекомендаций банкам по уровню кредитных ставок.
Рекомендации расчетных величин стандартного риска (РВСР) в отношении кредитов для компаний и населения вступят в действие с 12 сентября, говорится в... читать дальше
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31 августа 2022 года 16:39
1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 31 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-288 на 26 млрд 72,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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31 августа 2022 года 16:35
ПАО "ЛК "Европлан" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-05 объемом 5,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 25 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,75-11,00% годовых, в ходе маркетинга он... читать дальше
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31 августа 2022 года 16:26
ЦБ РФ с 1 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3351,1 (-47,84) руб./грамм; на серебро - 36,21 (-1,08) руб./грамм; на платину - 1661,7 (-40,44) руб./грамм; на палладий - 4084,53 (-94,15) руб./грамм.
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31 августа 2022 года 16:23
Правительство РФ одобрило участие японской компании Mitsubishi в новом, российском операторе проекта "Сахалин-2". Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина от 31 августа опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. Днем ранее была раскрыта информация в... читать дальше
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31 августа 2022 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 85,49 пункта (3,706%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2392,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2422,5 (+5,02%) пункта,... читать дальше
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31 августа 2022 года 16:12
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило АО "Сибирский антрацит" (Новосибирск, входит в одноименную группу) кредитный рейтинг на уровне "А+(RU)"со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Кредитный рейтинг АО "Сибирский... читать дальше
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31 августа 2022 года 16:08
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 60,2386 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,91 коп.
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31 августа 2022 года 16:08
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 60,2141 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,11 коп.
Это автоматическое сообщение.
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31 августа 2022 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,78/66,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 45 коп., Cредний курс продажи...
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