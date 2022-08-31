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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,3677 руб., курс евро - 60,5752 руб.
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31 августа 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,3677 руб., курс евро - 60,5752 руб.
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31 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 августа, составляет 60,3677 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,41 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 августа, составляет 60,5752 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,44 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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.01 сентября 2022 года 20:18
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