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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 августа в размере 60,3677 руб.
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30 августа 2022 года 16:21

ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 августа в размере 60,3677 руб.

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30 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 августа, составляет 60,3677 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,41 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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30 августа 2022 года 19:15
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"Ключевыми перспективными позициями являются зерновые, прежде всего пшеница, растительные масла, мороженая рыба и...    читать дальше
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30 августа 2022 года 18:25
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30 августа 2022 года 17:58
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30 августа 2022 года 17:52
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30 августа 2022 года 17:38
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30 августа 2022 года 17:30
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