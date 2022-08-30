ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 августа в размере 60,3677 руб.

30 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 августа, составляет 60,3677 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,41 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 78 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3352 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,8475 руб., максимальный - 60,5875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,8475 руб., максимальный - 60,5875 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7369 руб. Минимальный курс юаня составил 8,652 руб., максимальный - 8,755 руб. Было заключено 25011 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,652 руб., максимальный - 8,755 руб. Было заключено 25011 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5927 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5819 руб. Минимальный курс евро составил 59,9825 руб., максимальный - 60,85 руб. Было заключено 19867... Минимальный курс евро составил 59,9825 руб., максимальный - 60,85 руб. Было заключено 19867... читать дальше

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Потенциал поставок продукции российского АПК в ЮАР оценивается в $300 млн в год, сообщается в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе. "Ключевыми перспективными позициями являются зерновые, прежде всего пшеница, растительные масла, мороженая рыба и... "Ключевыми перспективными позициями являются зерновые, прежде всего пшеница, растительные масла, мороженая рыба и... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги небольшим ростом индексов, завершил вторник в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,45% и составил 2306,62 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,45% и составил 2306,62 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск увеличился на 1,18% - до 1212,10 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск увеличился на 1,18% - до 1212,10 пункта. Динамика... Динамика... читать дальше

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Норвегия в июле сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 7,8% относительно того же месяца прошлого года - до 1,876 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В июне, согласно уточненным данным, производство... В июне, согласно уточненным данным, производство... читать дальше

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Уровень запасов в подземных хранилищах газа стран-членов Европейского союза доведен до 80%, эта цель достигнута досрочно, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "К настоящему моменту мы в Евросоюзе достигли среднего уровня заполнения газохранилищ на... "К настоящему моменту мы в Евросоюзе достигли среднего уровня заполнения газохранилищ на... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба разрешила VK приобрести сервисы "Новости" и "Дзен" у "Яндекса", а "Яндексу" - сервис доставки еды Delivery Club. Ходатайства интернет-компаний одобрены с предписаниями, сообщил регулятор в своем телеграм-канале. "Требования службы... "Требования службы... читать дальше

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Регионы РФ в этом году планируют увеличить площадь сева озимых культур или сохранить ее на уровне прошлого года. Однако осенняя посевная кампания, которая постепенно разворачивается на полях страны, в этом году осложняется ростом цен на материально-технические ресурсы и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 497 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3748 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,2 руб., максимальный - 60,5725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,2 руб., максимальный - 60,5725 руб. Было... читать дальше

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Цены на нефть теряют более 4,5% в ходе торгов во вторник после существенного подъема накануне. Опасения по поводу состояния мировой экономики и спроса на энергоносители нивелируют беспокойство относительно ограниченного предложения, пишет MarketWatch. Опасения по поводу состояния мировой экономики и спроса на энергоносители нивелируют беспокойство относительно ограниченного предложения, пишет MarketWatch. Накануне... Накануне... читать дальше

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Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-июле 2022 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 889,7 млрд рублей, или на 7,4%, до 12 трлн 913,0 млрд рублей, против роста на 1 трлн 526,1 млрд рублей, или на 16,0%, за аналогичный период 2021 года,... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ГК "Сегежа" серии 002P-06R и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-87154-H-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-87154-H-002P. Параметры займа пока не... Параметры займа пока не... читать дальше

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В августе индекс потребительского доверия в США увеличился до 103,2 пункта по сравнению с пересмотренными 95,3 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали менее... Аналитики в среднем ожидали менее... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "ДОМ.РФ" на уровне "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство отмечает высокую значимость группы для государства и полный контроль деятельности... Агентство отмечает высокую значимость группы для государства и полный контроль деятельности... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "ДОМ.РФ" на уровне "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство отмечает высокую значимость группы для государства и полный контроль деятельности... Агентство отмечает высокую значимость группы для государства и полный контроль деятельности... читать дальше

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