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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 31 августа в размере 60,5752 руб.
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30 августа 2022 года 16:21
ЦБ РФ установил курс евро с 31 августа в размере 60,5752 руб.
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30 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 августа, составляет 60,5752 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,44 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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