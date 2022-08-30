30 августа 2022 года 08:01
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Июнь 2022
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Июль 2022
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Август 2022
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Август 2022
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Июнь 2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Август 2022
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30 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 78 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3352 руб.
Минимальный курс доллара США составил 59,8475 руб., максимальный - 60,5875 руб. Было... читать дальше
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30 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7369 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,652 руб., максимальный - 8,755 руб. Было заключено 25011 сделок.... читать дальше
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30 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5927 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5819 руб.
Минимальный курс евро составил 59,9825 руб., максимальный - 60,85 руб. Было заключено 19867... читать дальше
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30 августа 2022 года 18:59
Потенциал поставок продукции российского АПК в ЮАР оценивается в $300 млн в год, сообщается в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе.
"Ключевыми перспективными позициями являются зерновые, прежде всего пшеница, растительные масла, мороженая рыба и... читать дальше
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30 августа 2022 года 18:53
Российский фондовый рынок, начавший торги небольшим ростом индексов, завершил вторник в зеленой зоне.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,45% и составил 2306,62 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск увеличился на 1,18% - до 1212,10 пункта.
Динамика... читать дальше
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30 августа 2022 года 18:34
Норвегия в июле сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 7,8% относительно того же месяца прошлого года - до 1,876 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
В июне, согласно уточненным данным, производство... читать дальше
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30 августа 2022 года 18:25
Уровень запасов в подземных хранилищах газа стран-членов Европейского союза доведен до 80%, эта цель достигнута досрочно, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"К настоящему моменту мы в Евросоюзе достигли среднего уровня заполнения газохранилищ на... читать дальше
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30 августа 2022 года 18:17
Федеральная антимонопольная служба разрешила VK приобрести сервисы "Новости" и "Дзен" у "Яндекса", а "Яндексу" - сервис доставки еды Delivery Club. Ходатайства интернет-компаний одобрены с предписаниями, сообщил регулятор в своем телеграм-канале.
"Требования службы... читать дальше
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30 августа 2022 года 18:08
Регионы РФ в этом году планируют увеличить площадь сева озимых культур или сохранить ее на уровне прошлого года. Однако осенняя посевная кампания, которая постепенно разворачивается на полях страны, в этом году осложняется ростом цен на материально-технические ресурсы и... читать дальше
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30 августа 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 497 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3748 руб.
Минимальный курс доллара США составил 60,2 руб., максимальный - 60,5725 руб. Было... читать дальше
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30 августа 2022 года 17:58
Цены на нефть теряют более 4,5% в ходе торгов во вторник после существенного подъема накануне.
Опасения по поводу состояния мировой экономики и спроса на энергоносители нивелируют беспокойство относительно ограниченного предложения, пишет MarketWatch.
Накануне... читать дальше
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30 августа 2022 года 17:52
Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-июле 2022 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 889,7 млрд рублей, или на 7,4%, до 12 трлн 913,0 млрд рублей, против роста на 1 трлн 526,1 млрд рублей, или на 16,0%, за аналогичный период 2021 года,... читать дальше
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30 августа 2022 года 17:48
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ГК "Сегежа" серии 002P-06R и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-87154-H-002P.
Параметры займа пока не... читать дальше
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30 августа 2022 года 17:44
В августе индекс потребительского доверия в США увеличился до 103,2 пункта по сравнению с пересмотренными 95,3 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.
Аналитики в среднем ожидали менее... читать дальше
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30 августа 2022 года 17:38
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "ДОМ.РФ" на уровне "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Агентство отмечает высокую значимость группы для государства и полный контроль деятельности... читать дальше
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30 августа 2022 года 17:30
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "ДОМ.РФ" на уровне "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Агентство отмечает высокую значимость группы для государства и полный контроль деятельности... читать дальше
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