ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 августа в размере 60,3636 руб.

29 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 60,3636 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,12 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 40299,872 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 635,918 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 223 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7211 руб. Минимальный курс юаня составил 8,7 руб., максимальный - 8,763 руб. Было заключено 21580 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,7 руб., максимальный - 8,763 руб. Было заключено 21580 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1019 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9892 руб. Минимальный курс евро составил 59,3175 руб., максимальный - 61,785 руб. Было заключено 14540... Минимальный курс евро составил 59,3175 руб., максимальный - 61,785 руб. Было заключено 14540... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2514 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3274 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,0725 руб., максимальный - 60,6525 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,0725 руб., максимальный - 60,6525 руб. Было... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил понедельник уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,21% и составил 2296,33 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,21% и составил 2296,33 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск увеличился на 1,26% - до 1197,99... Индекс РТС к 18:50 мск увеличился на 1,26% - до 1197,99... читать дальше

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За 7 месяцев объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом в Китае вырос на 5,9% относительно аналогичного периода прошлого года - до 2,89 млрд тонн, сообщило министерство транспорта. В том числе в прошлом месяце по железным дорогам страны было перевезено 414,33... В том числе в прошлом месяце по железным дорогам страны было перевезено 414,33... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия т.г. чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО сократилась на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 30,01 млрд руб., следует из отчета компании. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль составила 35,3 млрд руб.,... Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль составила 35,3 млрд руб.,... читать дальше

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Предстоящей зимой Франция будет располагать меньшими объемами газа, чем обычно, предупредила премьер-министр страны Элизабет Борн. "Мы уже знаем, что этой зимой будем иметь меньше газа, чем в другие годы", - заявила в понедельник глава правительства, выступая перед... "Мы уже знаем, что этой зимой будем иметь меньше газа, чем в другие годы", - заявила в понедельник глава правительства, выступая перед... читать дальше

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Россия в августе (с 1 по 29) отгрузила на экспорт 4 млн 732 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 23% меньше, чем годом ранее (6 млн 145 тыс. тонн), следует из мониторинга Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического... Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического... читать дальше

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Правительство РФ ожидает снижения объема несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) по итогам 2022 года примерно на 17% из-за закрытия западных рынков, видит необходимость в поддержке ННЭ со стороны государства. "Что касается несырьевого неэнергетического экспорта, то... "Что касается несырьевого неэнергетического экспорта, то... читать дальше

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Цены на нефть к вечеру ускорили темпы подъема на перспективах сокращения предложения. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск составила $103,58 за баррель, что на $2,59 (2,56%) выше цены на закрытие предыдущей... Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 мск составила $103,58 за баррель, что на $2,59 (2,56%) выше цены на закрытие предыдущей... читать дальше

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Импорт в РФ в настоящее время составляет 65-70% от уровня предыдущего года, при этом критический импорт сократился на 11-12%, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3052 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3251 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,07 руб., максимальный - 60,68 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,07 руб., максимальный - 60,68 руб. Было заключено... читать дальше

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Производство угля в Китае в июле увеличилось на 16,1% относительно того же месяца прошлого года - до 370 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. В июне темпы роста составляли 15,3%. В январе-июле выпуск угля в стране повысился на... В январе-июле выпуск угля в стране повысился на...

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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил в понедельник, что существенных признаков ухудшения на рынке труда в РФ сейчас нет, есть риски, прежде всего, в сфере автомобильной и химической промышленности для 200-300 тыс. рабочих мест. Однако, по его словам, ситуация под... читать дальше

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Минцифры РФ подготовило проект постановления, предполагающий включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр российского ПО, говорится в сообщении министерства. Как поясняет Минцифры, включение ПАКов в реестр необходимо и для того, чтобы их разработчики и... Как поясняет Минцифры, включение ПАКов в реестр необходимо и для того, чтобы их разработчики и... читать дальше

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