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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июле замедлилось до 0,5%
Снижение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 0,5%, за 7 месяцев рост оценивается в 1%, сообщил Росстат
 
В России предлагается ввести регулирование цен на уголь
Комитет Госдумы по энергетике предложил разрешить закупку угля на бирже для государственных и муниципальных нужд, а также проработать возможность госрегулирования цен на уголь для ТЭС Дальнего Востока, сообщают "Ведомости", ссылающиеся на...
 
Госсектор РФ может подвергнуться масштабной атаке хакеров
Система мониторинга даркнета DLBI зафиксировала всплеск интереса злоумышленников к покупке баз данных, содержащих хеши паролей (зашифрованные коды, которые присваиваются пользователю и используются для идентификации) российских сервисов и сайтов. Об...
 
Портфель МФО восстанавливается быстрее банковского
После весеннего "паралича", возникшего на фоне начала военных действий на Украине и нескольких раундов жестких санкций против РФ, выдачи займов МФО восстанавливают быстрее, чем банковское кредитование, пишет "Коммерсантъ", приводящий данные...
 
29 августа 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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29 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объемы розничных продаж в Германии Июль 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
29 августа 2022 года 10:33
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1050,9 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1050,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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29 августа 2022 года 10:32
Эксперты продолжают ухудшать прогнозы для экономики Китая
Экономисты продолжают ухудшать прогнозы для китайской экономики на 2022 год и полагают, что проблемы, сдерживающие экономический рост в этом году, сохранятся и в следующем.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидают увеличения ВВП Китая в текущем году лишь на...    читать дальше
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29 августа 2022 года 10:24
Росавиация включила 49 маршрутов в обход Москвы в субсидируемые из-за ограничений на юге
Росавиация включила в программу субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы 49 новых направлений в связи с ограничением на полеты в 11 аэропортов юга России, следует из сообщения ведомства.

"Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены...    читать дальше
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29 августа 2022 года 10:18
Доллар чуть дорожает, евро дешевеет в начале торгов на "Мосбирже"
Доллар США чуть подрастает, евро, напротив, дешевеет в начале торгов на "Московской бирже"; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, которая, в свою очередь, обусловлена ростом доллара к евро на глобальном...    читать дальше
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29 августа 2022 года 10:11
В январе-июне "Татнефть" увеличила чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза
"Татнефть" по итогам первого полугодия 2022 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 139,88 млрд рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка в январе-июне составила 790,8 млрд рублей, что на...    читать дальше
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29 августа 2022 года 10:04
Рынок акций РФ начал торги незначительными изменениями индексов
Сегодняшние торги российский рынок акций начал незначительными разнонаправленными изменениями индикаторов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях от Федрезерва США.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в пятницу резким...    читать дальше
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29 августа 2022 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 62,5/66,75 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,5/66,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 137 коп., Cредний курс продажи...
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29 августа 2022 года 09:56
Налоговые латежи организаций в бюджет Москвы за семь месяцев превысили 745 млрд руб.
За январь-июль 2022 года в бюджет Москвы поступило 747,5 млрд рублей по налогу на прибыль организаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем платежей увеличился на 13,9% или 91,4 млрд рублей. По состоянию на 1 августа 2022 год плановый годовой прогноз по...    читать дальше
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29 августа 2022 года 09:55
ТК "Нафтатранс плюс" установила ставку 36-го купона облигаций БО-02 на уровне 14%
ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 36-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс....    читать дальше
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29 августа 2022 года 09:49
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 601 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 600 млн 966 тыс. 305, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн...    читать дальше
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29 августа 2022 года 09:42
"АвтоВАЗ" вернул все подразделения к графику полной рабочей недели
Все предприятия и дочерние компании "АвтоВАЗа" с 29 августа перешли на режим полной рабочей недели, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В частности, в пятидневном режиме работает автозавод в Ижевске, где ранее выпускалась Lada Vesta. На автосборочном комплексе в...    читать дальше
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29 августа 2022 года 09:33
НПФ могли бы инвестировать часть средств в ценные бумаги эмитентов "дружественных" стран - НАУФОР
Негосударственные пенсионные фонды в нынешней рыночной ситуации могут стать вторым по значимости внутренним инвестором после розницы, необходимо расширять их возможности, считает Национальная ассоциация участников фондового рынка.

Одна из потенциальных возможностей -...    читать дальше
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29 августа 2022 года 09:26
ВТБ разместит 30 августа однодневные бонды серии КС-4-287 на 50 млрд рублей
9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-287 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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29 августа 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1753 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3325,16 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 августа составили по Российской Федерации 1753 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1640,1 млрд руб.

На...    читать дальше
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29 августа 2022 года 09:25
Во втором квартале "МРСК Урала" снизила чистую прибыль по МСФО в 2,3 раза
ОАО"МРСК Урала" (входит в группу компаний "Россети") в апреле-июне 2022 года уменьшило чистую прибыль по МСФО в 2,3 раза, до 1,163 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка за 2-й квартал выросла на 5%,...    читать дальше
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29 августа 2022 года 09:18
Ericsson до конца года закроет представительство в РФ
Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson до конца 2022 года закроет представительство в РФ и уволит всех сотрудников, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты головная компания Ericsson уведомила об этом российское...    читать дальше
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