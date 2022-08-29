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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1050,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Экономисты продолжают ухудшать прогнозы для китайской экономики на 2022 год и полагают, что проблемы, сдерживающие экономический рост в этом году, сохранятся и в следующем. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидают увеличения ВВП Китая в текущем году лишь на... Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидают увеличения ВВП Китая в текущем году лишь на... читать дальше

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Росавиация включила в программу субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы 49 новых направлений в связи с ограничением на полеты в 11 аэропортов юга России, следует из сообщения ведомства. "Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены... "Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены... читать дальше

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Доллар США чуть подрастает, евро, напротив, дешевеет в начале торгов на "Московской бирже"; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, которая, в свою очередь, обусловлена ростом доллара к евро на глобальном... читать дальше

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"Татнефть" по итогам первого полугодия 2022 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 139,88 млрд рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. Выручка в январе-июне составила 790,8 млрд рублей, что на... Выручка в январе-июне составила 790,8 млрд рублей, что на... читать дальше

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал незначительными разнонаправленными изменениями индикаторов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях от Федрезерва США. Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в пятницу резким... Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в пятницу резким... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,5/66,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 137 коп., Cредний курс продажи...

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За январь-июль 2022 года в бюджет Москвы поступило 747,5 млрд рублей по налогу на прибыль организаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем платежей увеличился на 13,9% или 91,4 млрд рублей. По состоянию на 1 августа 2022 год плановый годовой прогноз по... читать дальше

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ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 36-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс.... Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс.... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 600 млн 966 тыс. 305, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн... читать дальше

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Все предприятия и дочерние компании "АвтоВАЗа" с 29 августа перешли на режим полной рабочей недели, сообщила пресс-служба автопроизводителя. В частности, в пятидневном режиме работает автозавод в Ижевске, где ранее выпускалась Lada Vesta. На автосборочном комплексе в... В частности, в пятидневном режиме работает автозавод в Ижевске, где ранее выпускалась Lada Vesta. На автосборочном комплексе в... читать дальше

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Негосударственные пенсионные фонды в нынешней рыночной ситуации могут стать вторым по значимости внутренним инвестором после розницы, необходимо расширять их возможности, считает Национальная ассоциация участников фондового рынка. Одна из потенциальных возможностей -... Одна из потенциальных возможностей -... читать дальше

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9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-287 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 августа составили по Российской Федерации 1753 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1640,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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ОАО"МРСК Урала" (входит в группу компаний "Россети") в апреле-июне 2022 года уменьшило чистую прибыль по МСФО в 2,3 раза, до 1,163 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка за 2-й квартал выросла на 5%,... Выручка за 2-й квартал выросла на 5%,... читать дальше

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Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson до конца 2022 года закроет представительство в РФ и уволит всех сотрудников, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. По данным газеты головная компания Ericsson уведомила об этом российское... По данным газеты головная компания Ericsson уведомила об этом российское... читать дальше

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