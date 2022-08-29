29 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Июль 2022
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29 августа 2022 года 10:33
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1050,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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29 августа 2022 года 10:32
Экономисты продолжают ухудшать прогнозы для китайской экономики на 2022 год и полагают, что проблемы, сдерживающие экономический рост в этом году, сохранятся и в следующем.
Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидают увеличения ВВП Китая в текущем году лишь на... читать дальше
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29 августа 2022 года 10:24
Росавиация включила в программу субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы 49 новых направлений в связи с ограничением на полеты в 11 аэропортов юга России, следует из сообщения ведомства.
"Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены... читать дальше
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29 августа 2022 года 10:18
Доллар США чуть подрастает, евро, напротив, дешевеет в начале торгов на "Московской бирже"; рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, которая, в свою очередь, обусловлена ростом доллара к евро на глобальном... читать дальше
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29 августа 2022 года 10:11
"Татнефть" по итогам первого полугодия 2022 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 139,88 млрд рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
Выручка в январе-июне составила 790,8 млрд рублей, что на... читать дальше
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29 августа 2022 года 10:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал незначительными разнонаправленными изменениями индикаторов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях от Федрезерва США.
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в пятницу резким... читать дальше
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29 августа 2022 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,5/66,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 137 коп., Cредний курс продажи...
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29 августа 2022 года 09:56
За январь-июль 2022 года в бюджет Москвы поступило 747,5 млрд рублей по налогу на прибыль организаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем платежей увеличился на 13,9% или 91,4 млрд рублей. По состоянию на 1 августа 2022 год плановый годовой прогноз по... читать дальше
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29 августа 2022 года 09:55
ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 36-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс.... читать дальше
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29 августа 2022 года 09:49
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 600 млн 966 тыс. 305, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн... читать дальше
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29 августа 2022 года 09:42
Все предприятия и дочерние компании "АвтоВАЗа" с 29 августа перешли на режим полной рабочей недели, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
В частности, в пятидневном режиме работает автозавод в Ижевске, где ранее выпускалась Lada Vesta. На автосборочном комплексе в... читать дальше
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29 августа 2022 года 09:33
Негосударственные пенсионные фонды в нынешней рыночной ситуации могут стать вторым по значимости внутренним инвестором после розницы, необходимо расширять их возможности, считает Национальная ассоциация участников фондового рынка.
Одна из потенциальных возможностей -... читать дальше
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29 августа 2022 года 09:26
9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-287 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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29 августа 2022 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 августа составили по Российской Федерации 1753 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1640,1 млрд руб.
На... читать дальше
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29 августа 2022 года 09:25
ОАО"МРСК Урала" (входит в группу компаний "Россети") в апреле-июне 2022 года уменьшило чистую прибыль по МСФО в 2,3 раза, до 1,163 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчетности компании.
Выручка за 2-й квартал выросла на 5%,... читать дальше
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29 августа 2022 года 09:18
Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson до конца 2022 года закроет представительство в РФ и уволит всех сотрудников, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
По данным газеты головная компания Ericsson уведомила об этом российское... читать дальше
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