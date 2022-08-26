Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,076 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,78 руб., максимальный - 60,5 руб. Было заключено 24536 сделок. Объем торгов составил 64109,34 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,5 руб. за доллар США.

26 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2127 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,076 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39663,954 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 5,790 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2127 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,076 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,78 руб., максимальный - 60,5 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,78 руб., максимальный - 60,5 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7434 руб. Минимальный курс юаня составил 8,72 руб., максимальный - 8,769 руб. Была заключена 23361 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,72 руб., максимальный - 8,769 руб. Была заключена 23361 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2401 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,8873 руб. Минимальный курс евро составил 59,575 руб., максимальный - 60,65 руб. Было заключено 15126 сделок.... Минимальный курс евро составил 59,575 руб., максимальный - 60,65 руб. Было заключено 15126 сделок.... читать дальше

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Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик склоняется к тому, что Федрезерву следует поднять ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, после опубликованных в пятницу статданных. Как сообщило министерство торговли США, индекс потребительских... Как сообщило министерство торговли США, индекс потребительских... читать дальше

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Препятствий для оплаты транзита российской нефти в Европу через Украину нет, заявил "Интерфаксу" представитель Еврокомиссии. "В последние дни мы были в тесном контакте как с заинтересованными государствами-членами, так и с Украиной, чтобы прояснить ситуацию, которая,... "В последние дни мы были в тесном контакте как с заинтересованными государствами-членами, так и с Украиной, чтобы прояснить ситуацию, которая,... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги разнонаправленными изменениями индикаторов, завершил пятницу ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,03-1% на противоречивом внешнем фоне. Рынок акций РФ к вечеру в пятницу вышел в плюс по индексам вслед за растущими мировыми площадками... читать дальше

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Продажи пакетных туров по России выросли в несколько раз в день запуска осеннего этапа программы туристического кешбэка, следует из данных онлайн-сервиса поиска и бронирования туров Travelata. "Осенний этап акции кешбэка стартовал 25 августа, в первый день объем продаж... "Осенний этап акции кешбэка стартовал 25 августа, в первый день объем продаж... читать дальше

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Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России, который Брюссель ввел 21 июля 2022 года, говорится в заявлении норвежского МИД, распространенном в пятницу. "Мы вновь действуем согласованно с ЕС по применению санкций против России, чтобы... "Мы вновь действуем согласованно с ЕС по применению санкций против России, чтобы... читать дальше

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"Московская биржа" в сентябре планирует вернуться к стандартному временному регламенту утренних торгов, сообщили журналистам представители биржи. "В сентябре мы планируем постепенно возвращаться к нашему стандартному временному регламенту. Это значит начинать торги не... "В сентябре мы планируем постепенно возвращаться к нашему стандартному временному регламенту. Это значит начинать торги не... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" по МСФО в апреле-июне 2022 года составила 9,34 млрд руб., что в 2,1 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании. Выручка компании увеличилась с 42,54 до 45,76 млрд руб.,... Выручка компании увеличилась с 42,54 до 45,76 млрд руб.,... читать дальше

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"Московская биржа" 31 августа начнет торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс пшеницы, а также маржируемыми опционами на этот контракт, сообщается в ее пресс-релизе. "Базисный актив фьючерсного контракта - биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной... "Базисный актив фьючерсного контракта - биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной... читать дальше

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Американские фондовые индексы, колебавшиеся между ростом и снижением до выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, перешли к падению. По данным на 17:55 мск Dow Jones Industrial теряет 1,23%, S&P 500 - 1,53%, Nasdaq Composite - 1,9%. Федеральной резервной системе (ФРС)... Федеральной резервной системе (ФРС)... читать дальше

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Нефтяные котировки перешли к снижению в пятницу вечером после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. ФРС необходимо продолжать поднимать базовую процентную ставку, чтобы взять под контроль инфляцию, заявил председатель американского... ФРС необходимо продолжать поднимать базовую процентную ставку, чтобы взять под контроль инфляцию, заявил председатель американского... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0199 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,735 руб., максимальный - 60,345 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,735 руб., максимальный - 60,345 руб. Было... читать дальше

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Правительство РФ утвердило требования к программному обеспечению (ПО), используемому госорганами и госкомпаниями на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также правила согласования закупок иностранного софта и перехода на отечественное ПО, сообщает... читать дальше

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