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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 августа в размере 60,0924 руб.
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26 августа 2022 года 15:54
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 августа в размере 60,0924 руб.
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26 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 августа, составляет 60,0924 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,25 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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