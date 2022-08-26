ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 августа в размере 60,0924 руб.

Американские фондовые индексы, колебавшиеся между ростом и снижением до выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, перешли к падению. По данным на 17:55 мск Dow Jones Industrial теряет 1,23%, S&P 500 - 1,53%, Nasdaq Composite - 1,9%.

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Нефтяные котировки перешли к снижению в пятницу вечером после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2433 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0199 руб.

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Золотодобытчик "Высочайший" (GV Gold) в первом полугодии 2022 года увеличил EBITDA на 31% (год к году), до 7,2 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.

Рентабельность по EBITDA выросла до 48% с 42% годом ранее.