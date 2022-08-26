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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7485 руб.
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26 августа 2022 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7485 руб.

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26 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 245 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7485 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,731 руб., максимальный - 8,769 руб. Было заключено 1544 сделки. Объем торгов составил 2907,3 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,735 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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