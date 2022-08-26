Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 982,4 млрд руб.

26 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 982,4 млрд руб.

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Группа "Аэрофлот" планирует законтрактовать 323 российских самолета, включая 73 Superjet, 210 МС-21 и 40 Ту-214, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы планируем законтрактовать всего 323 отечественных воздушных... "Мы планируем законтрактовать всего 323 отечественных воздушных... читать дальше

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АО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 13% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 250 млн рублей в... Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 250 млн рублей в... читать дальше

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Госкорпорация "Росатом" намерена вернуть не только затраченные на проект финской АЭС "Ханхикиви-1" средства, но и компенсировать стоимость акций, принадлежащих ей в финском заказчике - Fennovoima, сообщается в отчетности АО "Атомэнергопром" по МСФО. "Атомэнергопром"... "Атомэнергопром"... читать дальше

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Запасы газа в ПХГ России превысили 91% в то время как, к примеру, уровень запасов газа в хранилищах Европы составляет менее 80% (78,3% на 24 августа). "Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме. Объем... "Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме. Объем... читать дальше

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ПАО "ЛК "Европлан" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Купоны квартальные. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Купоны квартальные. Сбор... Сбор... читать дальше

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Сбор яблок начался в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) РФ. Как сообщает Минсельхоз, к настоящему времени собрано более 130 тыс. тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. Как сообщает Минсельхоз, к настоящему времени собрано более 130 тыс. тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. Наиболее благоприятными зонами для... Наиболее благоприятными зонами для... читать дальше

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Индия интересуется российским энергоуглем, сообщил в интервью телеканалу "РБК" замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. "Рынок Индии всегда считался для нас перспективным. По нему есть отдельный документ, подписанный на прошлогодней Российской энергетической... "Рынок Индии всегда считался для нас перспективным. По нему есть отдельный документ, подписанный на прошлогодней Российской энергетической... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи составляет 2246,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2255,06 (+0,39%) пункта, минимальное - 2239,67 (-0,3%) пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что миллионы жителей Британии не могут позволить себе рост на электроэнергию в нынешних масштабах. "Это просто-напросто неподъемно для миллионов. Нельзя позволить продолжаться такому", - написала она в... "Это просто-напросто неподъемно для миллионов. Нельзя позволить продолжаться такому", - написала она в... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 19 августа по 26 августа) - 61,6286 руб. за доллар, минимальное значение - 60,1923 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,44 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,5/66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 37 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,58/69,21 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 94 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,63/68,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...

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Структура чешской группы Home Credit вышла из капитала российского ХКФ банка, передав 49,5% долей самой кредитной организации. Как следует из данных ЕГРЮЛ, ХКФ банк стал владельцем этой доли 24 августа. PPF Group и Home Credit в середине мая сообщили о заключении... PPF Group и Home Credit в середине мая сообщили о заключении... читать дальше

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Правительство РФ расширило использование механизма инфраструктурных облигаций на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и наемные дома, сообщили в ДОМ.РФ. "Правительство России утвердило поправки, расширяющие возможности использования механизма инфраструктурных... "Правительство России утвердило поправки, расширяющие возможности использования механизма инфраструктурных... читать дальше

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Суммарный объем господдержки отрасли средне- и малотоннажной химпродукции до 2024 года включительно в рамках федерального проекта "Развитие производства новых материалов" может вырасти почти до 10 млрд рублей, сообщила начальник отдела химической промышленности департамента... читать дальше

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