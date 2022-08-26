26 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Август 2022
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Июль 2022
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Август 2022
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Июль 2022
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Июль 2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Август 2022
Это автоматическое сообщение.
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26 августа 2022 года 10:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал разнонаправленными изменениями индикаторов.
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы Европы изменились противоречиво.
Фондовые индексы США завершили торги ростом в преддверии выступления Пауэлла в... читать дальше
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26 августа 2022 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,62/67,58 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...
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26 августа 2022 года 09:59
За 7 месяцев т.г. объем премий, полученных российскими страховщиками по договорам сельхозстрахования с господдержкой, увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,3 млрд рублей, сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА).
Годом... читать дальше
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26 августа 2022 года 09:57
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 982,4 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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26 августа 2022 года 09:52
Опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, упал до минимума за все время его подсчета, то есть с 1991 года, из-за опасений по поводу роста цен на энергоносители.
Значение сентябрьского индекса снизилось до... читать дальше
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26 августа 2022 года 09:45
Центробанкам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо обсудить вопрос искажения между курсами национальных валют, считает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
Смаилов отметил, что в сегодняшних условиях страны ЕАЭС столкнулись с серьезным ростом... читать дальше
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26 августа 2022 года 09:44
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 августа составили по Российской Федерации 1624,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1536,9 млрд руб.
На... читать дальше
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26 августа 2022 года 09:37
ГК "Росатом" разрабатывает технологии получения водорода с помощью реактора нового типа, сообщил руководитель направления технологий водородной энергетики в частном учреждении "Наука и инновации" ГК "Росатом" Мирон Боргулев на форуме "Технопром-2022" в Новосибирске в... читать дальше
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26 августа 2022 года 09:29
Создаваемая членами ЕАЭС перестраховочная компания будет стимулировать инвестиционное сотрудничество стран союза, а в будущем может выпустить собственные ценные бумаги, заявил премьер России Михаил Мишустин.
"Теперь появится еще один инструмент содействия бизнесу. Это,... читать дальше
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26 августа 2022 года 09:21
Власти Белоруссии считают, что принципы работы Евразийского банка развития со странами ЕАЭС необходимо пересмотреть и сделать более дифференцированными в вопросах промкооперации.
"Мы обсуждали вопросы изыскания финансовых ресурсов для проектов в области промышленной... читать дальше
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26 августа 2022 года 09:13
Сегодня фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов. Трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Японский... читать дальше
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26 августа 2022 года 09:06
В 1-м полугодии совокупный ВВП Евразийского экономического союза вырос на 3,6%, сообщил сегодня глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров на заседании Евразийского межправительственного совета.
"Несмотря на сложную политическую и социально-экономическую ситуацию... читать дальше
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26 августа 2022 года 09:04
6 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-286 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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26 августа 2022 года 09:00
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно укрепляется к основным мировым валютам утром, рынок ждет выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Рассчитываемый ICE индекс,... читать дальше
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26 августа 2022 года 08:53
Депутаты парламента Испании вчера утвердили подготовленный правительством план по экономии газа, сообщает агентство EFE.
План был подготовлен, чтобы королевство, в соответствии с рекомендациями ЕС, снизило потребление газа и, таким образом, среди прочего, смогло бы... читать дальше
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26 августа 2022 года 08:47
Объем инвестиций в экономику Ленинградской области в 1-м полугодии 2022 года вырос на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 209,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В частности, крупные и средние предприятия... читать дальше
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