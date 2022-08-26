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Сегодняшние торги российский рынок акций начал разнонаправленными изменениями индикаторов. По итогам вчерашних торгов фондовые индексы Европы изменились противоречиво. По итогам вчерашних торгов фондовые индексы Европы изменились противоречиво. Фондовые индексы США завершили торги ростом в преддверии выступления Пауэлла в... Фондовые индексы США завершили торги ростом в преддверии выступления Пауэлла в... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,62/67,58 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...

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За 7 месяцев т.г. объем премий, полученных российскими страховщиками по договорам сельхозстрахования с господдержкой, увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,3 млрд рублей, сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА). Годом... Годом... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 982,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, упал до минимума за все время его подсчета, то есть с 1991 года, из-за опасений по поводу роста цен на энергоносители. Значение сентябрьского индекса снизилось до... Значение сентябрьского индекса снизилось до... читать дальше

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Центробанкам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо обсудить вопрос искажения между курсами национальных валют, считает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Смаилов отметил, что в сегодняшних условиях страны ЕАЭС столкнулись с серьезным ростом... Смаилов отметил, что в сегодняшних условиях страны ЕАЭС столкнулись с серьезным ростом... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 августа составили по Российской Федерации 1624,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1536,9 млрд руб. На... На... читать дальше

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ГК "Росатом" разрабатывает технологии получения водорода с помощью реактора нового типа, сообщил руководитель направления технологий водородной энергетики в частном учреждении "Наука и инновации" ГК "Росатом" Мирон Боргулев на форуме "Технопром-2022" в Новосибирске в... читать дальше

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Создаваемая членами ЕАЭС перестраховочная компания будет стимулировать инвестиционное сотрудничество стран союза, а в будущем может выпустить собственные ценные бумаги, заявил премьер России Михаил Мишустин. "Теперь появится еще один инструмент содействия бизнесу. Это,... "Теперь появится еще один инструмент содействия бизнесу. Это,... читать дальше

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Власти Белоруссии считают, что принципы работы Евразийского банка развития со странами ЕАЭС необходимо пересмотреть и сделать более дифференцированными в вопросах промкооперации. "Мы обсуждали вопросы изыскания финансовых ресурсов для проектов в области промышленной... "Мы обсуждали вопросы изыскания финансовых ресурсов для проектов в области промышленной... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов. Трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Японский... Японский... читать дальше

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В 1-м полугодии совокупный ВВП Евразийского экономического союза вырос на 3,6%, сообщил сегодня глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров на заседании Евразийского межправительственного совета. "Несмотря на сложную политическую и социально-экономическую ситуацию... "Несмотря на сложную политическую и социально-экономическую ситуацию... читать дальше

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6 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-286 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно укрепляется к основным мировым валютам утром, рынок ждет выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Рассчитываемый ICE индекс,... Рассчитываемый ICE индекс,... читать дальше

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Депутаты парламента Испании вчера утвердили подготовленный правительством план по экономии газа, сообщает агентство EFE. План был подготовлен, чтобы королевство, в соответствии с рекомендациями ЕС, снизило потребление газа и, таким образом, среди прочего, смогло бы... План был подготовлен, чтобы королевство, в соответствии с рекомендациями ЕС, снизило потребление газа и, таким образом, среди прочего, смогло бы... читать дальше

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Объем инвестиций в экономику Ленинградской области в 1-м полугодии 2022 года вырос на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 209,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В частности, крупные и средние предприятия... В частности, крупные и средние предприятия... читать дальше

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