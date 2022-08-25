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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,6472 руб.
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25 августа 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,6472 руб.
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25 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6472 руб. Минимальный курс евро составил 59,3575 руб., максимальный - 59,9875 руб. Было заключено 17964 сделки. Объем торгов составил 50549,9 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,905 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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