Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1148,1 млрд руб.

25 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 1148,1 млрд руб.

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Министерство финансов Белоруссии продолжает считать Citibank N.A. London Branch платежным агентом по евробондам, в том числе по выплатам купонного дохода в белорусских рублях, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина. "Citibank N.A. London Branch все еще является... "Citibank N.A. London Branch все еще является... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2206 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,7699 руб. По... читать дальше

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В пятницу, 26 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,32 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 26 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 1,8 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 26 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,01 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Американская Citigroup официально подтвердила, что свернет российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП), говорится в заявлении Citi. Ранее о том, что переговоры о продаже банковской розницы в РФ зашли в тупик, со... Ранее о том, что переговоры о продаже банковской розницы в РФ зашли в тупик, со... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 558 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,5817 руб. Минимальный курс евро составил 59,3475 руб., максимальный - 59,85 руб. Было заключено 7022... Минимальный курс евро составил 59,3475 руб., максимальный - 59,85 руб. Было заключено 7022... читать дальше

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 8 тыс. 621,3 рубля за тонну против 15 тыс. 987,1 рубля за тонну в августе, сообщает Минсельхоз. Фактически ее размер вернется к показателю июля, который составлял 8 тыс. 408,7 рубля за... Фактически ее размер вернется к показателю июля, который составлял 8 тыс. 408,7 рубля за... читать дальше

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Цена на сжиженный природный газ на 50% превосходит цену поставок российского газа по контракту с "Газпромом", отметил министр энергетики Болгарии Росен Христов, слова которого приводит министерство. По его словам, расчеты на основе формулы цены по действующему контракту... По его словам, расчеты на основе формулы цены по действующему контракту... читать дальше

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ПАО "ЛК "Европлан" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых.... Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых.... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,17 пункта (0,097%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2246,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2266,06... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль крупнейшей нефтегазовой компании Китая - PetroChina Co. - выросла 1,6 раза и составила 82,39 млрд юаней ($12 млрд) по сравнению с 53,04 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Как говорится в пресс-релизе компании, ее... Как говорится в пресс-релизе компании, ее... читать дальше

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"Московская биржа" рассчитывает получить право выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) до конца года и после этого провести первую сделку с ними, сообщил сегодня журналистам управляющий директор по стратегии и международному присутствию "Мосбиржи" Артём Железнов. "Мы... "Мы... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во 2-й декаде августа увеличилась до 6,86% с 6,83% в 1-й декаде,... читать дальше

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Аналитический центр при правительстве РФ заявляет, что поддерживает продление эксперимента по маркировке пива, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Там также уточнили, что "маркировка должна была внедряться на пиво с 4 квартала 2022 года, сейчас правительство... Там также уточнили, что "маркировка должна была внедряться на пиво с 4 квартала 2022 года, сейчас правительство... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые рынки крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали уверенный рост. Торги в Гонконге стартовали в 8:00 мск - позднее обычного из-за предупреждения властей о надвигающемся тайфуне. Торги в Гонконге стартовали в 8:00 мск - позднее обычного из-за предупреждения властей о надвигающемся тайфуне. Китайский... Китайский... читать дальше

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