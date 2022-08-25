25 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|II квартал 2022
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Август 2022
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Август 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 августа
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 августа
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2022
Это автоматическое сообщение.
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25 августа 2022 года 15:54
Министерство финансов Белоруссии продолжает считать Citibank N.A. London Branch платежным агентом по евробондам, в том числе по выплатам купонного дохода в белорусских рублях, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.
"Citibank N.A. London Branch все еще является... читать дальше
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25 августа 2022 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2206 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,7699 руб. По... читать дальше
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25 августа 2022 года 15:30
В пятницу, 26 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,32 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 августа 2022 года 15:30
В пятницу, 26 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 1,8 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 августа 2022 года 15:30
В пятницу, 26 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50,01 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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25 августа 2022 года 15:29
Американская Citigroup официально подтвердила, что свернет российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП), говорится в заявлении Citi.
Ранее о том, что переговоры о продаже банковской розницы в РФ зашли в тупик, со... читать дальше
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25 августа 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 558 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,5817 руб.
Минимальный курс евро составил 59,3475 руб., максимальный - 59,85 руб. Было заключено 7022... читать дальше
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25 августа 2022 года 15:10
Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 8 тыс. 621,3 рубля за тонну против 15 тыс. 987,1 рубля за тонну в августе, сообщает Минсельхоз.
Фактически ее размер вернется к показателю июля, который составлял 8 тыс. 408,7 рубля за... читать дальше
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25 августа 2022 года 15:00
Цена на сжиженный природный газ на 50% превосходит цену поставок российского газа по контракту с "Газпромом", отметил министр энергетики Болгарии Росен Христов, слова которого приводит министерство.
По его словам, расчеты на основе формулы цены по действующему контракту... читать дальше
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25 августа 2022 года 14:50
ПАО "ЛК "Европлан" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых.... читать дальше
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25 августа 2022 года 14:45
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,17 пункта (0,097%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2246,05 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2266,06... читать дальше
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25 августа 2022 года 14:36
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль крупнейшей нефтегазовой компании Китая - PetroChina Co. - выросла 1,6 раза и составила 82,39 млрд юаней ($12 млрд) по сравнению с 53,04 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее... читать дальше
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25 августа 2022 года 14:21
"Московская биржа" рассчитывает получить право выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) до конца года и после этого провести первую сделку с ними, сообщил сегодня журналистам управляющий директор по стратегии и международному присутствию "Мосбиржи" Артём Железнов.
"Мы... читать дальше
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25 августа 2022 года 14:01
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во 2-й декаде августа увеличилась до 6,86% с 6,83% в 1-й декаде,... читать дальше
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25 августа 2022 года 13:53
Аналитический центр при правительстве РФ заявляет, что поддерживает продление эксперимента по маркировке пива, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Там также уточнили, что "маркировка должна была внедряться на пиво с 4 квартала 2022 года, сейчас правительство... читать дальше
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25 августа 2022 года 13:42
По итогам сегодняшних торгов фондовые рынки крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали уверенный рост.
Торги в Гонконге стартовали в 8:00 мск - позднее обычного из-за предупреждения властей о надвигающемся тайфуне.
Китайский... читать дальше
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