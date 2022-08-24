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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,9905 руб.
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24 августа 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,9905 руб.

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24 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1167 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9905 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,75 руб., максимальный - 60,15 руб. Было заключено 23653 сделки. Объем торгов составил 67503,96 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,85 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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