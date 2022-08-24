Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,7355 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,695 руб., максимальный - 8,76 руб. Было заключено 36736 сделок. Объем торгов составил 55950,61 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,748 руб. за юань.

24 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7355 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 39646,983 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 21,511 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1167 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9905 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,75 руб., максимальный - 60,15 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,75 руб., максимальный - 60,15 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1587 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,5095 руб. Минимальный курс евро составил 59,225 руб., максимальный - 59,745 руб. Было заключено 14149... Минимальный курс евро составил 59,225 руб., максимальный - 59,745 руб. Было заключено 14149... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7355 руб. Минимальный курс юаня составил 8,695 руб., максимальный - 8,76 руб. Было заключено 36736 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,695 руб., максимальный - 8,76 руб. Было заключено 36736 сделок.... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в июле по сравнению с предыдущим месяцев выросли на 4,7% после снижения на 2,6% в июне, падения на 10,1% в мае, на 11,3% в апреле, 15,7% в марте, снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 16 по 22 августа в среднем подешевела на 4,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 9 по 15 августа показатель снизился на 3,6%. По данным госстатистики, в частности, цены на морковь снизились на 6,3%, помидоры -... По данным госстатистики, в частности, цены на морковь снизились на 6,3%, помидоры -... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 15 по 22 августа выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на 0,5%. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на 0,5%. Стоимость литра бензина в среднем по стране... Стоимость литра бензина в среднем по стране... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-июне 2022 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 16 трлн 588 млрд рублей, что на 32% больше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении Росстата. В июне сальдированная прибыль российских предприятий... В июне сальдированная прибыль российских предприятий... читать дальше

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За неделю с 16 по 22 августа 2022 г. потребительские цены снизились на 0,15%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 9 по 15 августа цены продемонстрировали снижение на 0,13%. С начала августа цены снизились на 0,38%, с начала года выросли на... С начала августа цены снизились на 0,38%, с начала года выросли на... читать дальше

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Спотовая цена газа в Европе вечером в среду перешла к активному росту и преодолела планку в $3100/тыс. куб. м. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3112 за тысячу кубометров. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3112 за тысячу кубометров. С начала августа средняя цена на TTF... С начала августа средняя цена на TTF... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в среду сохранил коррекционные настроения на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США в целях борьбы с инфляцией. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,52% и... Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,52% и... читать дальше

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Авиакомпания Royal Jordanian с 30 октября начнет выполнять рейсы из Аммана в Москву, полеты запланированы три раза в неделю, следует из данных системы бронирования перевозчика. Ожидается, что рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям в московский... Ожидается, что рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям в московский... читать дальше

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Россия видит возможности для существенного расширения номенклатуры взаимных поставок промышленной продукции с Китаем, уже сейчас на промпродукцию приходится более половины товарооборота между странами, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам... читать дальше

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Участники рынка прогнозируют, что Европейский центральный банк и Банк Англии займут более агрессивную позицию в отношении ставок на фоне высокой инфляции, сообщает агентство Bloomberg. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры впервые начали в полной... Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры впервые начали в полной... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 849 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9943 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,715 руб., максимальный - 60,3825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,715 руб., максимальный - 60,3825 руб. Было... читать дальше

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Цены на нефть начали снижаться вечером в среду после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,28 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,28 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада... читать дальше

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