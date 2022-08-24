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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 12 августа по 19 августа на 3282 тыс. баррелей, бензина - упали на 27 тыс. баррелей
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24 августа 2022 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 12 августа по 19 августа на 3282 тыс. баррелей, бензина - упали на 27 тыс. баррелей
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24 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3282 тыс. баррелей - до 421,672 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 27 тыс. баррелей и составили 215,647 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 662 тыс. баррелей, достигнув 111,594 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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