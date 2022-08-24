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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 августа в размере 59,9974 руб.
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Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике экономики на текущий год: ВВП снизится на 4,2%, а не на 7,8%, как прогнозировалось ранее. Однако ухудшена оценка снижения ВВП на 2023 год с 0,7% до 2,7%. Прогноз по инфляции в 2022 году понижен до 13,4%
 
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24 августа 2022 года 16:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 августа в размере 59,9974 руб.

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24 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 августа, составляет 59,9974 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,11 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Цены производителей на бензин в РФ в июле по сравнению с предыдущим месяцев выросли на 4,7% после снижения на 2,6% в июне, падения на 10,1% в мае, на 11,3% в апреле, 15,7% в марте, снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин...    читать дальше
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По данным госстатистики, в частности, цены на морковь снизились на 6,3%, помидоры -...    читать дальше
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24 августа 2022 года 19:02
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24 августа 2022 года 19:01
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В июне сальдированная прибыль российских предприятий...    читать дальше
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24 августа 2022 года 19:00
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За неделю с 16 по 22 августа 2022 г. потребительские цены снизились на 0,15%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 9 по 15 августа цены продемонстрировали снижение на 0,13%.

С начала августа цены снизились на 0,38%, с начала года выросли на...    читать дальше
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24 августа 2022 года 18:57
Цена газа в Европе превысила $3100/тыс. куб. м
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Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3112 за тысячу кубометров.

С начала августа средняя цена на TTF...    читать дальше
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24 августа 2022 года 18:54
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Рынок акций РФ к вечеру в среду сохранил коррекционные настроения на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США в целях борьбы с инфляцией.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,52% и...    читать дальше
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24 августа 2022 года 18:39
Royal Jordanian с 30 октября запустит рейсы между Амманом и Москвой
Авиакомпания Royal Jordanian с 30 октября начнет выполнять рейсы из Аммана в Москву, полеты запланированы три раза в неделю, следует из данных системы бронирования перевозчика.

Ожидается, что рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям в московский...    читать дальше
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24 августа 2022 года 18:08
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Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры впервые начали в полной...    читать дальше
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24 августа 2022 года 18:00
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 849 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,9943 руб.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,28 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада...    читать дальше
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24 августа 2022 года 17:51
Европа за год потратила на смягчение энергокризиса порядка 280 млрд евро - Bruegel
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24 августа 2022 года 17:40
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Кредитный рейтинг компании обусловлен, по мнению агентства,...    читать дальше
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