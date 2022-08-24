Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1220,2 млрд руб.

24 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1220,2 млрд руб.

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Чистая прибыль Toll Brothers Inc., специализируется на строительстве домов класса "люкс", выросла на 16% по итогам финквартала, завершившегося 31 июля, составила $273,5 млн по сравнению с $234,9 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию... Прибыль в расчете на акцию... читать дальше

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Минцифры предложило внести изменения в правила реализации ведомственных программ цифровой трансформации (ВПЦТ), упростив порядок перераспределения средств и избавив ведомства от избыточного контроля. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале... читать дальше

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таллинвестбанк установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 9,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка текущего купона составляет... Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка текущего купона составляет... читать дальше

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Пенсионерам с Крайнего Севера компенсируют затраты на проезд к месту отдыха на личном автомобиле, сообщает сайт правительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных... "Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных... читать дальше

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Более 90% переуступок прав требования по договорам долевого участия (ДДУ) в Москве регистрируют физлица, доля менее 10% в июле приходится на юрлица, подсчитали в столичном Росреестре. "За месяц управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 762 договора об уступке... "За месяц управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 762 договора об уступке... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,61 пункта (0,204%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2255,47 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 7,01 пункта (0,589%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 7,01 пункта (0,589%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Доллар США немного подрастает, евро, напротив, понижается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,79-60,14 руб./$1, по итогам... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,79-60,14 руб./$1, по итогам... читать дальше

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Российская сторона в процессе смены оператора проекта "Сахалин-2" с бермудской компании на российское ООО "Сахалинская энергия" стремится включить в контракты возможность оплаты в альтернативных доллару США валютам, сообщает агентство Bloomberg. По данным агентства,... По данным агентства,... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в небольшом плюсе, несмотря на ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктурына фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США в целях борьбы с инфляцией. По итогам вчерашних торгов европейские... По итогам вчерашних торгов европейские... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,63/66,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 70 коп., Cредний курс продажи...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1220,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Росрыболовство ждет поставки сайры от иностранных судов и заверяет, что проблем с обеспечением рынка этой рыбой не будет. "В районе промысла пелагических объектов (сардина, скумбрия, сайра) традиционно находится плавбаза "Всеволод Сибирцев", которая принимает уловы... "В районе промысла пелагических объектов (сардина, скумбрия, сайра) традиционно находится плавбаза "Всеволод Сибирцев", которая принимает уловы... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется в паре с евро на "ястребиных" комментариях очередного представителя Федеральной резервной системы (ФРС). Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил вчера, что американскому ЦБ необходимо... Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил вчера, что американскому ЦБ необходимо... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 августа составили по Российской Федерации 1564,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1452,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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По состоянию на сегодняшнее утро число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 597 млн 675 тыс. 219, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6... читать дальше

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4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-284 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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