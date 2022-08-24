24 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Июль 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 13 по 19 августа
Это автоматическое сообщение.
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24 августа 2022 года 10:58
Чистая прибыль Toll Brothers Inc., специализируется на строительстве домов класса "люкс", выросла на 16% по итогам финквартала, завершившегося 31 июля, составила $273,5 млн по сравнению с $234,9 млн за аналогичный период предыдущего года.
Прибыль в расчете на акцию... читать дальше
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24 августа 2022 года 10:49
Минцифры предложило внести изменения в правила реализации ведомственных программ цифровой трансформации (ВПЦТ), упростив порядок перераспределения средств и избавив ведомства от избыточного контроля. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале... читать дальше
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24 августа 2022 года 10:47
таллинвестбанк установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 9,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка текущего купона составляет... читать дальше
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24 августа 2022 года 10:38
Пенсионерам с Крайнего Севера компенсируют затраты на проезд к месту отдыха на личном автомобиле, сообщает сайт правительства.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных... читать дальше
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24 августа 2022 года 10:28
Более 90% переуступок прав требования по договорам долевого участия (ДДУ) в Москве регистрируют физлица, доля менее 10% в июле приходится на юрлица, подсчитали в столичном Росреестре.
"За месяц управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 762 договора об уступке... читать дальше
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24 августа 2022 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,61 пункта (0,204%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2255,47 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 7,01 пункта (0,589%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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24 августа 2022 года 10:20
Доллар США немного подрастает, евро, напротив, понижается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,79-60,14 руб./$1, по итогам... читать дальше
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24 августа 2022 года 10:13
Российская сторона в процессе смены оператора проекта "Сахалин-2" с бермудской компании на российское ООО "Сахалинская энергия" стремится включить в контракты возможность оплаты в альтернативных доллару США валютам, сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства,... читать дальше
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24 августа 2022 года 10:05
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в небольшом плюсе, несмотря на ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктурына фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США в целях борьбы с инфляцией.
По итогам вчерашних торгов европейские... читать дальше
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24 августа 2022 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,63/66,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 70 коп., Cредний курс продажи...
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24 августа 2022 года 09:55
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1220,2 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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24 августа 2022 года 09:54
Росрыболовство ждет поставки сайры от иностранных судов и заверяет, что проблем с обеспечением рынка этой рыбой не будет.
"В районе промысла пелагических объектов (сардина, скумбрия, сайра) традиционно находится плавбаза "Всеволод Сибирцев", которая принимает уловы... читать дальше
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24 августа 2022 года 09:31
В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется в паре с евро на "ястребиных" комментариях очередного представителя Федеральной резервной системы (ФРС).
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил вчера, что американскому ЦБ необходимо... читать дальше
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24 августа 2022 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 августа составили по Российской Федерации 1564,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1452,6 млрд руб.
На... читать дальше
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24 августа 2022 года 09:22
По состоянию на сегодняшнее утро число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 597 млн 675 тыс. 219, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6... читать дальше
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24 августа 2022 года 09:18
4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-284 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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