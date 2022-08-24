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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития улучшило прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 4,2%
Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике экономики на текущий год: ВВП снизится на 4,2%, а не на 7,8%, как прогнозировалось ранее. Однако ухудшена оценка снижения ВВП на 2023 год с 0,7% до 2,7%. Прогноз по инфляции в 2022 году понижен до 13,4%
 
В России хотят создать национальный индекс цен на нефть
ФАС хочет сформировать ликвидные национальные индексы цен на нефть и продукцию нефтегазохимии за счет развития биржевых торгов и регистрации внебиржевых сделок. Об этом, как пишут "Ведомости", говорится в проекте дорожной карты развития биржевой...
 
ЦБ пытается оценить масштаб заблокированных активов
Банк России попросил финансовые организации подготовить индивидуальные планы работы с активами, заблокированными в результате санкций. В соответствующем письме регулятор установил сроки ответа 22 августа. Информацию необходимо раскрыть как по...
 
Банки тестируют начисление зарплат через СБП
Российские банки пилотируют начисление зарплат через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ. Об этом "Известиям" рассказали три источника на платежном рынке, информацию о новом сервисе подтвердили в трех кредитных организациях. Начисление зарплат...
 
24 августа 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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24 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
16:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Июль 2022
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 13 по 19 августа

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
24 августа 2022 года 10:58
Toll Brothers видит возвращение покупателей на рынок люксовой недвижимости
Чистая прибыль Toll Brothers Inc., специализируется на строительстве домов класса "люкс", выросла на 16% по итогам финквартала, завершившегося 31 июля, составила $273,5 млн по сравнению с $234,9 млн за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль в расчете на акцию...    читать дальше
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24 августа 2022 года 10:49
Минцифры предложило упростить цифровую трансформацию для ведомств
Минцифры предложило внести изменения в правила реализации ведомственных программ цифровой трансформации (ВПЦТ), упростив порядок перераспределения средств и избавив ведомства от избыточного контроля. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале...    читать дальше
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24 августа 2022 года 10:47
Металлинвестбанк установил ставку 9-10-го купонов бондов БО-03 на уровне 9,2%
таллинвестбанк установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 9,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка текущего купона составляет...    читать дальше
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24 августа 2022 года 10:38
Пенсионеры Крайнего Севера смогут возместить затраты за поездку на отдых на своей машине
Пенсионерам с Крайнего Севера компенсируют затраты на проезд к месту отдыха на личном автомобиле, сообщает сайт правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и в приравненных...    читать дальше
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24 августа 2022 года 10:28
В Москве менее 10% зарегистрированных переуступок прав по ДДУ приходится на юрлица
Более 90% переуступок прав требования по договорам долевого участия (ДДУ) в Москве регистрируют физлица, доля менее 10% в июле приходится на юрлица, подсчитали в столичном Росреестре.

"За месяц управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 762 договора об уступке...    читать дальше
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24 августа 2022 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 24 августа снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,61 пункта (0,204%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2255,47 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 7,01 пункта (0,589%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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24 августа 2022 года 10:20
Доллар и евро меняются незначительно и разнонаправленно на "Мосбирже"
Доллар США немного подрастает, евро, напротив, понижается на "Московской бирже" в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,79-60,14 руб./$1, по итогам...    читать дальше
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24 августа 2022 года 10:13
РФ намерена предусмотреть возможность оплаты СПГ "Сахалина-2" в альтернативных валютах
Российская сторона в процессе смены оператора проекта "Сахалин-2" с бермудской компании на российское ООО "Сахалинская энергия" стремится включить в контракты возможность оплаты в альтернативных доллару США валютам, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства,...    читать дальше
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24 августа 2022 года 10:05
Российский фондовый рынок открылся небольшим ростом
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в небольшом плюсе, несмотря на ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктурына фоне ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США в целях борьбы с инфляцией.

По итогам вчерашних торгов европейские...    читать дальше
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24 августа 2022 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 61,63/66,79 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,63/66,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 70 коп., Cредний курс продажи...
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24 августа 2022 года 09:55
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1220,2 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1220,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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24 августа 2022 года 09:54
Росрыболовоство не ждет проблем с обеспечением рынка РФ сайрой
Росрыболовство ждет поставки сайры от иностранных судов и заверяет, что проблем с обеспечением рынка этой рыбой не будет.

"В районе промысла пелагических объектов (сардина, скумбрия, сайра) традиционно находится плавбаза "Всеволод Сибирцев", которая принимает уловы...    читать дальше
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24 августа 2022 года 09:31
Доллар дорожает к евро на "ястребиных" заявлениях представителя ФРС
В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется в паре с евро на "ястребиных" комментариях очередного представителя Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил вчера, что американскому ЦБ необходимо...    читать дальше
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24 августа 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1564,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3491,77 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 августа составили по Российской Федерации 1564,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1452,6 млрд руб.

На...    читать дальше
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24 августа 2022 года 09:22
Число случаев COVID-19 в мире превысило 597,5 млн
По состоянию на сегодняшнее утро число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 597 млн 675 тыс. 219, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6...    читать дальше
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24 августа 2022 года 09:18
ВТБ разместит 25 августа однодневные бонды серии КС-4-284 на 50 млрд рублей
4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-284 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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