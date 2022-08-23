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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 24 августа в размере 59,3304 руб.
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23 августа 2022 года 16:04

ЦБ РФ установил курс евро с 24 августа в размере 59,3304 руб.

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23 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 59,3304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,40 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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23 августа 2022 года 19:15
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23 августа 2022 года 19:15
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Австралийский производитель средств индивидуальной защиты Ansell Ltd. принял решение уйти с рынка РФ и уже получил ряд обращений от лиц, заинтересованных в его российском бизнесе, заявил главный исполнительный директор компании Нил Сэлмон в интервью The Wall Street...    читать дальше
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23 августа 2022 года 18:32
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Автоконцерн, в который также входит бренд Kia, в этом году занимает 2-е место по продажам...    читать дальше
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23 августа 2022 года 17:40
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В отчетном периоде скорректированная EBITDA Ozon впервые вышла в плюс - она составила 0,2 млрд рублей против отрицательного...    читать дальше
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