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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7302 руб.
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23 августа 2022 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7302 руб.

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23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7302 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,682 руб., максимальный - 8,785 руб. Была заключена 2631 сделка. Объем торгов составил 4233,68 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,71 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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