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По итогам 7 месяцев 2022 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 2,6 млн единиц, что на 21,5% меньше, чем в январе - июле 2021 года. Такие оценки приводятся в совместном исследовании аналитическое агентства "Автостат" и с АО "Электронный...

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Во 2-м квартале объем международной торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания вырос по итогам восьмого квартала подряд, однако темпы роста замедлились из-за укрепления курса доллара, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились на торгах во вторник. Азиатские рынки акций последовали за динамикой фондового рынка США. Уолл-стрит завершила торги в понедельник максимальным за два месяца снижением на фоне... Уолл-стрит завершила торги в понедельник максимальным за два месяца снижением на фоне... читать дальше

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Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июле 2022 года сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 149,3 млн тонн, сообщила организация. Россия в прошлом месяце, по... Россия в прошлом месяце, по...

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,76 пункта (1,47%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2260,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2261,42 (+1,49%) пункта, минимальное - 2234,08... читать дальше

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Падение цен на зерно в РФ на минувшей неделе ускорилось, разрыв в ценах на продовольственную и фуражную пшеницу увеличился, сообщается в мониторинге компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс". Активнее всего дешевеет рожь. Резкое падение отмечено в... Активнее всего дешевеет рожь. Резкое падение отмечено в... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,5/65,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 15 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,6/67,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 92 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 61,79/68,82 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 43 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль крупнейшей страховой компании КНР - Ping An Insurance (Group) Co. - выросла на 3,9% и составила 60,27 млрд юаней ($8,8 млрд) по сравнению с 58 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. Показатель вырос благодаря росту доходов... читать дальше

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Минпромторг РФ предложил включить в перечень высокотехнологичной продукции железную руду, горячекатанный и холоднокатанный прокат из железа и нелегированной стали и некоторые другие виды металлургической продукции. Проект приказа министерства о внесении соответствующих изменений... читать дальше

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Ростуризм рассчитывает в октябре начать выплаты компенсаций туроператорам, которые вывезли российских туристов из-за рубежа после остановки авиасообщения в феврале-марте 2022 года из-за санкций США и Евросоюза, сообщили сегодня порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе... читать дальше

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Сбербанк существенно усилит лидирующие позиции на российском рынке e-grocery после разделения активов с VK, полагают аналитики INFOLine. "Полноценно владея "Сбермаркетом" и "Самокатом", он ("Сбер") почти вдвое превзойдет оборот "Вкусвилла", который сегодня является... "Полноценно владея "Сбермаркетом" и "Самокатом", он ("Сбер") почти вдвое превзойдет оборот "Вкусвилла", который сегодня является... читать дальше

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Европейские фондовые индексы изменяются сегодня без единой динамики. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:16 мск снизился на 0,5% и составил 432,68 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:16 мск снизился на 0,5% и составил 432,68 пункта. Германский индекс DAX к 12:03 мск поднялся на 0,20%, французский САС 40 - на... Германский индекс DAX к 12:03 мск поднялся на 0,20%, французский САС 40 - на... читать дальше

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В июле стоимость жилой недвижимости в США опустилась на 0,1% относительно июня, зафиксировав снижение в помесячном исчислении впервые с 2012 года, свидетельствуют данные онлайн-сервиса по продаже и аренде жилья Zillow. Средняя стоимость дома в Штатах на конец июля... Средняя стоимость дома в Штатах на конец июля... читать дальше

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Сбербанк и казахстанский национальный управляющий холдинг "Байтерек" подписали сделку купли-продажи акций Сбербанк Казахстан, говорится в сообщении российского банка. Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение... Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение... читать дальше

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