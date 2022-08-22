Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,6651 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,1325 руб., максимальный - 60,115 руб. Было заключено 34307 сделок. Объем торгов составил 89834,28 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,87 руб. за доллар США.

22 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6572 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6651 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 39132,648 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 432,357 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1638 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4842 руб. Минимальный курс евро составил 59 руб., максимальный - 60,0025 руб. Было заключено 23808 сделок.... Минимальный курс евро составил 59 руб., максимальный - 60,0025 руб. Было заключено 23808 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6572 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6651 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,1325 руб., максимальный - 60,115 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,1325 руб., максимальный - 60,115 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 564 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6988 руб. Минимальный курс юаня составил 8,62 руб., максимальный - 8,78 руб. Была заключена 43361 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,62 руб., максимальный - 8,78 руб. Была заключена 43361 сделка.... читать дальше

.

Российский фондовый рынок начал торги в понедельник снижением на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ценовом ралли на газовом рынке, но завершил день ростом индикаторов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 1,5% и составил 2228,11 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 1,5% и составил 2228,11 пункта. Индекс РТС к... Индекс РТС к... читать дальше

.

Эксперты ждут возобновления первичных размещений акций грядущей осенью на фоне восстановления фондового рынка, однако активность на рынке IPO не сможет сравниться с 2021 годом, пишет Barron's. Тем не менее ожидается, что объемы IPO будут масштабнее, чем с начала... Тем не менее ожидается, что объемы IPO будут масштабнее, чем с начала... читать дальше

.

"Газпром" согласился подождать аванса от молдавской стороны за поставки газа в августе до 1 сентября, сообщила российская компания. "АО "Молдовагаз" не выполнило контрактные обязательства перед ПАО "Газпром" по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи... "АО "Молдовагаз" не выполнило контрактные обязательства перед ПАО "Газпром" по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи... читать дальше

.

Ford Motor Co. сократит порядка 3 тыс. офисных сотрудников и контрактников, чтобы уменьшить расходы в период, когда компания старается переориентировать операции на производство электромобилей. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документ,... Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документ,... читать дальше

.

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление дочернего предприятия "Газпром нефти" - "ГПН - Салымские проекты" - о переводе в российскую юрисдикцию совместного предприятия с Shell - Salym Petroleum Development N.V. (SPD, ПАО "Салым Петролеум Девелопмент НВ.",... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6278 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6455 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,9025 руб., максимальный - 60,1525 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 58,9025 руб., максимальный - 60,1525 руб. Было... читать дальше

.

Сахарные заводы РФ к 22 августа увеличили производство сахара из свеклы нового урожая в 2,4 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Как сообщает Союзроссахар, в настоящее время переработку сахарной свеклы ведут 15 заводов Южного федерального округа. К 22... Как сообщает Союзроссахар, в настоящее время переработку сахарной свеклы ведут 15 заводов Южного федерального округа. К 22... читать дальше

.

Минпромторг РФ подготовил и направил бизнес-объединениям перечень особых экономических зон (ОЭЗ) в дружественных странах для потенциального размещения там производств в условиях действующих в отношении России ограничений. В печень, который Минпромторг довел до основных... В печень, который Минпромторг довел до основных... читать дальше

.

GDR "Северстали" с понедельника исключены из листинга на LSE. Утром Управление по финансовому надзору (FCA) уведомило, что GDR "Северстали" исключаются из его официального списка. LSE также объявила, что бумаги исключаются из допуска к торгам. Утром Управление по финансовому надзору (FCA) уведомило, что GDR "Северстали" исключаются из его официального списка. LSE также объявила, что бумаги исключаются из допуска к торгам. Как напомнила в... Как напомнила в... читать дальше

.

Американские фондовые индексы снижаются в понедельник, давление на рынок продолжают оказывать опасения сохранения быстрых темпов подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 МСК в... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 МСК в... читать дальше

.

Минсельхоз РФ предлагает продлить на 2023 год отмену госрегистрации сои и соевого шрота, произведенных с генно-модифицированными организмами (ГМО), при условии подтверждения их безопасности Россельхознадзором. Это предусмотрено и для продукции, ввозимой в... читать дальше

.

2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-281 на 32 млрд 295,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.