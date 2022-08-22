.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,6455 руб.
.
22 августа 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,6455 руб.
|0
22 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6278 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6455 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,9025 руб., максимальный - 60,1525 руб. Было заключено 15025 сделок. Объем торгов составил 57626,42 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,5525 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 августа 2022 года 20:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 августа выросла на 1,12% и составила 39132,648 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 39132,648 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 432,357 млрд руб., или на...
.22 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1638 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4842 руб. Минимальный курс евро составил 59 руб., максимальный - 60,0025 руб. Было заключено 23808 сделок.... читать дальше
.22 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6572 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6651 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,1325 руб., максимальный - 60,115 руб. Было... читать дальше
.22 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 564 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6988 руб. Минимальный курс юаня составил 8,62 руб., максимальный - 8,78 руб. Была заключена 43361 сделка.... читать дальше
.22 августа 2022 года 18:55
Российский фондовый рынок начал торги в понедельник снижением на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ценовом ралли на газовом рынке, но завершил день ростом индикаторов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 1,5% и составил 2228,11 пункта. Индекс РТС к... читать дальше
.22 августа 2022 года 18:49
Эксперты ждут возобновления первичных размещений акций грядущей осенью на фоне восстановления фондового рынка, однако активность на рынке IPO не сможет сравниться с 2021 годом, пишет Barron's. Тем не менее ожидается, что объемы IPO будут масштабнее, чем с начала... читать дальше
.22 августа 2022 года 18:40
"Газпром" согласился подождать аванса от молдавской стороны за поставки газа в августе до 1 сентября, сообщила российская компания. "АО "Молдовагаз" не выполнило контрактные обязательства перед ПАО "Газпром" по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи... читать дальше
.22 августа 2022 года 18:33
Ford Motor Co. сократит порядка 3 тыс. офисных сотрудников и контрактников, чтобы уменьшить расходы в период, когда компания старается переориентировать операции на производство электромобилей. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документ,... читать дальше
.22 августа 2022 года 18:08
Суд удовлетворил заявление "Газпром нефти" о переводе SPD в российскую юрисдикцию, ряд прав Shell в СП приостановлен
Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление дочернего предприятия "Газпром нефти" - "ГПН - Салымские проекты" - о переводе в российскую юрисдикцию совместного предприятия с Shell - Salym Petroleum Development N.V. (SPD, ПАО "Салым Петролеум Девелопмент НВ.",... читать дальше
.22 августа 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6278 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,6455 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,9025 руб., максимальный - 60,1525 руб. Было... читать дальше
.22 августа 2022 года 17:50
Сахарные заводы РФ к 22 августа увеличили производство сахара из свеклы нового урожая в 2,4 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Как сообщает Союзроссахар, в настоящее время переработку сахарной свеклы ведут 15 заводов Южного федерального округа. К 22... читать дальше
.22 августа 2022 года 17:38
Минпромторг подготовил список дружественных иностранных ОЭЗ (из 14 стран) для размещения российских промпроизводств
Минпромторг РФ подготовил и направил бизнес-объединениям перечень особых экономических зон (ОЭЗ) в дружественных странах для потенциального размещения там производств в условиях действующих в отношении России ограничений. В печень, который Минпромторг довел до основных... читать дальше
.22 августа 2022 года 17:29
GDR "Северстали" с понедельника исключены из листинга на LSE. Утром Управление по финансовому надзору (FCA) уведомило, что GDR "Северстали" исключаются из его официального списка. LSE также объявила, что бумаги исключаются из допуска к торгам. Как напомнила в... читать дальше
.22 августа 2022 года 17:18
Американские фондовые индексы снижаются в понедельник, давление на рынок продолжают оказывать опасения сохранения быстрых темпов подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 МСК в... читать дальше
.22 августа 2022 года 17:02
Минсельхоз РФ предлагает продлить на 2023 год отмену госрегистрации сои и соевого шрота, произведенных с генно-модифицированными организмами (ГМО), при условии подтверждения их безопасности Россельхознадзором. Это предусмотрено и для продукции, ввозимой в... читать дальше
.22 августа 2022 года 16:54
2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-281 на 32 млрд 295,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.