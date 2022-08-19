Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,0177 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,2 руб., максимальный - 59,88 руб. Было заключено 15138 сделок. Объем торгов составил 51153,08 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,9125 руб. за доллар США.

19 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9072 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0177 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38700,291 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 28,709 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6424 руб. Минимальный курс юаня составил 8,534 руб., максимальный - 8,759 руб. Было заключено 49316 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,534 руб., максимальный - 8,759 руб. Было заключено 49316 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7746 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0079 руб. Минимальный курс доллара США составил 57,7 руб., максимальный - 59,65 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 57,7 руб., максимальный - 59,65 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14565 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3204 руб. Минимальный курс евро составил 58,5325 руб., максимальный - 60,0675 руб. Было заключено 20324... Минимальный курс евро составил 58,5325 руб., максимальный - 60,0675 руб. Было заключено 20324... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными изменениями индексов, завершил пятницу в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,04% и составил 2195,16 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,04% и составил 2195,16 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,71% - до 1170,57... Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,71% - до 1170,57... читать дальше

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Россия с начала года (за 7,5 месяцев) в 2 раза увеличила экспорт живых сельхозживотных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Россельхознадзор. Так, за этот период было отгружено свыше 114,7 тыс. голов, из которых 48,3% пришлось на свиней, 10,9% -... Так, за этот период было отгружено свыше 114,7 тыс. голов, из которых 48,3% пришлось на свиней, 10,9% -... читать дальше

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АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, входит в "Ростех") реализовало в пятницу на аукционе для малого и среднего бизнеса 1 тонну 739 кг янтаря-сырца, сообщает пресс-служба предприятия. На участие в аукционе подали заявки 17 предпринимателей. На участие в аукционе подали заявки 17 предпринимателей. На торги... На торги... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Дальневосточный банк" до уровня ruВB+ и установило "развивающийся" прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Рейтинг... Рейтинг... читать дальше

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Транзакции, необходимые для закрытия индивидуальных счетов в финансовых институтах, которые подпали под антироссийские санкции США, не будут считаться нарушением санкционного режима. Соответствующую лицензию в пятницу опубликовал OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за...

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разрешил официальным представителям автопроизводителей проводить сертификацию автомобилей на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и снял требование о прекращении действия сертификата при отзыве у представителя... читать дальше

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Минцифры РФ рассчитывает в середине сентября утвердить новые правила включения организаций в реестр российских IT-компаний, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Проект постановления мы уже отправили на согласование, мы хотели до середины сентября это... "Проект постановления мы уже отправили на согласование, мы хотели до середины сентября это... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9072 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0177 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,2 руб., максимальный - 59,88 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 58,2 руб., максимальный - 59,88 руб. Было заключено... читать дальше

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Citigroup Global Markets выплатит 12,6 млн фунтов стерлингов ($14,9 млн) в Великобритании в связи с тем, что компания не смогла надлежащим образом организовать выполнение требований по выявлению случаев рыночных махинаций Управление по контролю за финансовыми рынками... Управление по контролю за финансовыми рынками... читать дальше

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ПAO "НОВАТЭК" направило депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ (АО "Райффайзенбанк"), уведомление о необходимости осуществления автоматической конвертации депозитарных расписок. Как говорится в сообщении эмитента, процедура автоматической конвертации... читать дальше

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Лицензии на Лунский и Пильтун-Астохский участки, разрабатываемые в рамках СРП-проекта "Сахалин-2" на шельфе Охотского моря, переоформлены на нового оператора - ООО "Сахалинская энергия", свидетельствует информация госреестра участков недр и лицензий. Новые лицензии... Новые лицензии... читать дальше

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Встреча на высшем уровне придаёт дополнительный импульс развитию стратегического партнёрства России и Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин в начале беседы со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Сочи. "Очень рад, что наша встреча придаёт... "Очень рад, что наша встреча придаёт... читать дальше

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