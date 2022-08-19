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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,0177 руб.
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19 августа 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,0177 руб.
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19 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9072 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,0177 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,2 руб., максимальный - 59,88 руб. Было заключено 15138 сделок. Объем торгов составил 51153,08 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,9125 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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