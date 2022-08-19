19 августа 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
19 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 22.08 по 28.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|23.08.2022
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Август 2022
|23.08.2022
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июль 2022
|24.08.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 13 по 19 августа
|25.08.2022
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|II квартал 2022
|25.08.2022
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Август 2022
|25.08.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 07 по 13 августа
|25.08.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 31 июля по 06 августа
|26.08.2022
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Июль 2022
|26.08.2022
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Август 2022
|26.08.2022
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Июль 2022
|26.08.2022
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|II квартал 2022
|26.08.2022
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Июль 2022
|26.08.2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Август 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 августа 2022 года 17:32
Лицензии на Лунский и Пильтун-Астохский участки, разрабатываемые в рамках СРП-проекта "Сахалин-2" на шельфе Охотского моря, переоформлены на нового оператора - ООО "Сахалинская энергия", свидетельствует информация госреестра участков недр и лицензий.
Новые лицензии... читать дальше
.
19 августа 2022 года 17:23
Встреча на высшем уровне придаёт дополнительный импульс развитию стратегического партнёрства России и Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин в начале беседы со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Сочи.
"Очень рад, что наша встреча придаёт... читать дальше
.
19 августа 2022 года 17:15
В течение ближайшей недели с 22.08 по 28.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
.
19 августа 2022 года 17:14
Торги в пятницу американские фондовые индексы начали в миноре из-за снижения спроса на рисковые активы на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит активно повышать процентные ставки.
В отсутствие важной статистики инвесторы оценивают квартальные... читать дальше
.
19 августа 2022 года 17:08
"Московская биржа" в сентябре-январе изменит тарифы на технологические услуги клиентам, сообщается в информации на сайте торговой площадки.
При этом тарифы на новые услуги, запущенные в последние 3 года, в том числе на новые высокоскоростные сервисы, меняться не... читать дальше
.
19 августа 2022 года 17:00
Автомобильный завод Haval (бренд китайской Great Wall Motor) в Тульской области планирует в течение 6 лет локализовать в России более 80% производства, сообщила пресс-служба облправительства по итогам рабочей поездки министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в... читать дальше
.
19 августа 2022 года 16:46
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" продлило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности ООО "Буровая компания Евразия", что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, сообщается в пресс-релизе агентства.
Рейтинг компании продолжает... читать дальше
.
19 августа 2022 года 16:43
Рецессия в экономике Белоруссии усиливаться не будет, с августа ожидается постепенное восстановление с учетом ожидаемой положительной динамики в сельском хозяйстве в связи с завершением уборочной кампании, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
"Я уверен,... читать дальше
.
19 августа 2022 года 16:42
ГК "Автодор" 1 сентября начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-16 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,39% годовых, купоны годовые.
Срок обращения выпуска - 27 лет, начиная с 17-го года с даты... читать дальше
.
19 августа 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
.
19 августа 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 102 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
.
19 августа 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 августа ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
... читать дальше
.
19 августа 2022 года 16:28
Обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок к пище планируется запустить с 1 апреля 2023 года, сообщила пресс-служба Минпромторга. Соответствующий проект постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru.
Документ предполагает, что с 1... читать дальше
.
19 августа 2022 года 16:20
9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-280 на 17 млрд 366,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
.
19 августа 2022 года 16:18
ЦБ РФ с 20 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3356,56 (-50) руб./грамм; на серебро - 37,69 (-0,68) руб./грамм; на платину - 1760,46 (-30,34) руб./грамм; на палладий - 4125,47 (+2,2) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
.
19 августа 2022 года 16:16
Туркомпании турецкой Антальи в зимнем сезоне рассчитывают привлекать для длительного проживания европейских пенсионеров, которым будет выгоднее проводить зиму в доступных по ценам местных отелях, чем в своих домах и квартирах, сообщает портал... читать дальше
.