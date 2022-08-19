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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 августа в размере 59,1321 руб.
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ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития улучшило прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 4,2%
Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике экономики на текущий год: ВВП снизится на 4,2%, а не на 7,8%, как прогнозировалось ранее. Однако ухудшена оценка снижения ВВП на 2023 год с 0,7% до 2,7%. Прогноз по инфляции в 2022 году понижен до 13,4%
 
Инвестиции в развитие автокомпонентных производств и НИОКР составят 2,7 трлн руб.
Минпромторг РФ подготовил проект обновленной стратегии развития автомобильной промышленности в России. Документ предполагает, что до 2035 г. в развитие автокомпонентных производств и НИОКР могут быть вложены 2,7 трлн рублей, в поддержку внутреннего...
 
Банковские карты привязывают к криптокошелькам
У россиян может появиться новый способ оплаты услуг ушедших из РФ сервисов и онлайн-магазинов - банковские карты, привязанные к криптокошелькам. Компания Tangem разработала технологию, позволяющую платить за товары и услуги обычными банковскими...
 
Темпы роста розничного кредитования в июле ускорились до 1%
Розничное кредитование в июле ускорилось до 1% с 0,4% месяцем ранее благодаря хорошей динамике потребительских и ипотечных кредитов, говорится в обзоре ЦБ РФ, посвященном динамике развития банковского сектора. Рост ипотечного кредитования, по...
 
19 августа 2022 года 16:07

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 августа в размере 59,1321 руб.

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19 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 августа, составляет 59,1321 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 82,49 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
19 августа 2022 года 17:32
Лицензии на участки СРП-проекта "Сахалин-2" переоформлены на ООО "Сахалинская энергия"
Лицензии на Лунский и Пильтун-Астохский участки, разрабатываемые в рамках СРП-проекта "Сахалин-2" на шельфе Охотского моря, переоформлены на нового оператора - ООО "Сахалинская энергия", свидетельствует информация госреестра участков недр и лицензий.

Новые лицензии...    читать дальше
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19 августа 2022 года 17:23
Путин: стратегическое партнерство России и Казахстана получает новый импульс к развитию
Встреча на высшем уровне придаёт дополнительный импульс развитию стратегического партнёрства России и Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин в начале беседы со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Сочи.

"Очень рад, что наша встреча придаёт...    читать дальше
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19 августа 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 22.08 по 28.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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19 августа 2022 года 17:14
Американские рынки акций открылись снижением на 0,5-1%
Торги в пятницу американские фондовые индексы начали в миноре из-за снижения спроса на рисковые активы на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит активно повышать процентные ставки.

В отсутствие важной статистики инвесторы оценивают квартальные...    читать дальше
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19 августа 2022 года 17:08
"Мосбиржа" в сентябре-январе повысит тарифы на технологические сервисы
"Московская биржа" в сентябре-январе изменит тарифы на технологические услуги клиентам, сообщается в информации на сайте торговой площадки.

При этом тарифы на новые услуги, запущенные в последние 3 года, в том числе на новые высокоскоростные сервисы, меняться не...    читать дальше
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19 августа 2022 года 17:00
Автозавод Haval в РФ намерен за 6 лет увеличить локализацию производства до 80%
Автомобильный завод Haval (бренд китайской Great Wall Motor) в Тульской области планирует в течение 6 лет локализовать в России более 80% производства, сообщила пресс-служба облправительства по итогам рабочей поездки министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в...    читать дальше
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19 августа 2022 года 16:46
"Эксперт РА" продлило статус "под наблюдением" по рейтингу БК "Евразия"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" продлило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности ООО "Буровая компания Евразия", что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинг компании продолжает...    читать дальше
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19 августа 2022 года 16:43
Рецессия в белорусской экономики усиливаться не будет - премьер
Рецессия в экономике Белоруссии усиливаться не будет, с августа ожидается постепенное восстановление с учетом ожидаемой положительной динамики в сельском хозяйстве в связи с завершением уборочной кампании, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Я уверен,...    читать дальше
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19 августа 2022 года 16:42
ГК "Автодор" 1 сентября начнет размещение облигаций на 400 млн рублей
ГК "Автодор" 1 сентября начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-16 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,39% годовых, купоны годовые.

Срок обращения выпуска - 27 лет, начиная с 17-го года с даты...    читать дальше
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19 августа 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 20 по 26 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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19 августа 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 102 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 20 по 26 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 102 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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19 августа 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 20 по 26 августа ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 20 по 26 августа ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций.

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Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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19 августа 2022 года 16:28
Маркировку пищевых БАД в России планируется начать с апреля 2023 года
Обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок к пище планируется запустить с 1 апреля 2023 года, сообщила пресс-служба Минпромторга. Соответствующий проект постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru.

Документ предполагает, что с 1...    читать дальше
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19 августа 2022 года 16:20
ВТБ разместил 34,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-280 на 17,4 млрд рублей
9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-280 на 17 млрд 366,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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19 августа 2022 года 16:18
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 августа
ЦБ РФ с 20 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3356,56 (-50) руб./грамм; на серебро - 37,69 (-0,68) руб./грамм; на платину - 1760,46 (-30,34) руб./грамм; на палладий - 4125,47 (+2,2) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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19 августа 2022 года 16:16
Туркомпании Антальи предложили европейским пенсионерам проживание зимой в своих отелях
Туркомпании турецкой Антальи в зимнем сезоне рассчитывают привлекать для длительного проживания европейских пенсионеров, которым будет выгоднее проводить зиму в доступных по ценам местных отелях, чем в своих домах и квартирах, сообщает портал...    читать дальше
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