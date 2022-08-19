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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,481 руб.
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19 августа 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,481 руб.
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19 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12281 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,481 руб. Минимальный курс евро составил 58,5875 руб., максимальный - 59,9225 руб. Было заключено 7034 сделки. Объем торгов составил 14921,46 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,8925 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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