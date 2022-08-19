Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7232 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,664 руб., максимальный - 8,79 руб. Было заключено 2243 сделки. Объем торгов составил 4330,16 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,744 руб. за юань.

19 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1855 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7232 руб.

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Лицензии на Лунский и Пильтун-Астохский участки, разрабатываемые в рамках СРП-проекта "Сахалин-2" на шельфе Охотского моря, переоформлены на нового оператора - ООО "Сахалинская энергия", свидетельствует информация госреестра участков недр и лицензий. Новые лицензии... Новые лицензии... читать дальше

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Встреча на высшем уровне придаёт дополнительный импульс развитию стратегического партнёрства России и Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин в начале беседы со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Сочи. "Очень рад, что наша встреча придаёт... "Очень рад, что наша встреча придаёт... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 22.08 по 28.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Торги в пятницу американские фондовые индексы начали в миноре из-за снижения спроса на рисковые активы на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит активно повышать процентные ставки. В отсутствие важной статистики инвесторы оценивают квартальные... В отсутствие важной статистики инвесторы оценивают квартальные... читать дальше

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"Московская биржа" в сентябре-январе изменит тарифы на технологические услуги клиентам, сообщается в информации на сайте торговой площадки. При этом тарифы на новые услуги, запущенные в последние 3 года, в том числе на новые высокоскоростные сервисы, меняться не... При этом тарифы на новые услуги, запущенные в последние 3 года, в том числе на новые высокоскоростные сервисы, меняться не... читать дальше

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Автомобильный завод Haval (бренд китайской Great Wall Motor) в Тульской области планирует в течение 6 лет локализовать в России более 80% производства, сообщила пресс-служба облправительства по итогам рабочей поездки министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" продлило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности ООО "Буровая компания Евразия", что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг компании продолжает... Рейтинг компании продолжает... читать дальше

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Рецессия в экономике Белоруссии усиливаться не будет, с августа ожидается постепенное восстановление с учетом ожидаемой положительной динамики в сельском хозяйстве в связи с завершением уборочной кампании, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. "Я уверен,... "Я уверен,... читать дальше

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ГК "Автодор" 1 сентября начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-16 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,39% годовых, купоны годовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,39% годовых, купоны годовые. Срок обращения выпуска - 27 лет, начиная с 17-го года с даты... Срок обращения выпуска - 27 лет, начиная с 17-го года с даты... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20 по 26 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20 по 26 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 102 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20 по 26 августа ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Обязательную цифровую маркировку биологически активных добавок к пище планируется запустить с 1 апреля 2023 года, сообщила пресс-служба Минпромторга. Соответствующий проект постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ предполагает, что с 1... Документ предполагает, что с 1... читать дальше

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9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-280 на 17 млрд 366,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 20 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3356,56 (-50) руб./грамм; на серебро - 37,69 (-0,68) руб./грамм; на платину - 1760,46 (-30,34) руб./грамм; на палладий - 4125,47 (+2,2) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Туркомпании турецкой Антальи в зимнем сезоне рассчитывают привлекать для длительного проживания европейских пенсионеров, которым будет выгоднее проводить зиму в доступных по ценам местных отелях, чем в своих домах и квартирах, сообщает портал... читать дальше

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