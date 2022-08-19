.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1580,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3433,11 млрд руб.
.
19 августа 2022 года 09:43
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1580,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3433,11 млрд руб.
|0
19 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 августа составили по Российской Федерации 1580,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1455,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1523,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1390,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 августа составили 3433,11 млрд руб. против 3442,85903 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 августа 2022 года 11:46
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 24 августа снизится до 4 тыс. 794,7 с 5 тыс. 018,1 рубля за тонну неделей ранее, т.е. на 4,5%, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 092,1 рубля с 3 тыс. 034 рублей за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 862,4 рубля с... читать дальше
.19 августа 2022 года 11:38
С 2017 года в России валовой сбор яблок, груш и других семечковых культур в хозяйствах всех категорий вырос на 71% - с 1521 тыс. тонн до 2607 тыс. тонн, подсчитал Россельхозбанк. Увеличение наблюдалось и у фермеров, и в сельскохозяйственных организациях, и в личных подсобных... читать дальше
.19 августа 2022 года 11:30
Мозамбик готовится впервые поставить на международный рынок партию сжиженного природного газа. Британский СПГ-танкер British Mentor, оператором которого является BP Plc, прибудет в новый плавучий терминал отгрузки СПГ Coral South, расположенный на северном побережье... читать дальше
.19 августа 2022 года 11:24
ВТБ разместит 19 августа однодневные бонды серии КС-4-280 на 50 млрд руб. по цене 99,9343% от номинала
9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-280 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9343% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8% годовых. Дисконтные... читать дальше
.19 августа 2022 года 11:14
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с середины марта превысил 37,6 тыс. случаев, госпитализированы более 3,3 тыс. человек, скончались 65 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "По состоянию на 19 августа в РФ выявлено 37... читать дальше
.19 августа 2022 года 11:05
Объем денежной базы в узком определении в России на 12 августа составил 14 трлн 431,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 5 августа денежная база в России равнялась 14 трлн 335 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,67%, или на 96,4 млрд... читать дальше
.19 августа 2022 года 10:56
"Торговое предприятие "Кировский" установило порядок определения ставки 12-13-го купонов облигаций 001P-01R
ООО "Торговое предприятие "Кировский" (Екатеринбург) установило порядок определения ставки 12-13-го купонов облигаций серии 001P-01R, говорится в сообщении компании. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на 5 рабочий день,... читать дальше
.19 августа 2022 года 10:51
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард может выступить в поддержку еще одного существенного повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на следующем заседании регулятора, при этом пока он не готов сказать, осталось ли худшее в... читать дальше
.19 августа 2022 года 10:44
Японская SBI Holdings Inc. сообщила об окончательном прекращении майнинга криптовалют в России. Как заявил представитель SBI агентству Bloomberg, события на Украине привели к появлению неопределенности перспектив майнингового бизнеса в Сибири, а спад на глобальном рынке... читать дальше
.19 августа 2022 года 10:33
По итогам 2-го квартала чистая прибыль "Московской биржи" по итогам МСФО выросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, на 19,0% - до 8,286 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В 1-м квартале чистая прибыль "Мосбиржи" по МСФО выросла на 18,5% -... читать дальше
.19 августа 2022 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,09 пункта (0,414%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2185,22 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,93 пункта (0,252%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.19 августа 2022 года 10:25
В 1-м полугодии т.г. представители бизнеса из стран ближнего зарубежья (Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана) увеличили продажи на Wildberries по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год в 5,4 раза - до 5,1 млрд рублей, сообщила... читать дальше
.19 августа 2022 года 10:17
Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат августа. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,7 - 59,65 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил... читать дальше
.19 августа 2022 года 10:13
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "ЭкономЛизинг" на уровне "ruВВ+" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг компании обусловлен слабыми конкурентными позициями, удовлетворительным уровнем... читать дальше
.19 августа 2022 года 10:12
Чистая прибыль американской Applied Materials, одного из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, в третьем квартале 2022 финансового года, завершившемся 31 июля, снизилась на 6% и составила $1,61 млрд, или $1,85 в расчете на акцию, по сравнению с $1,72... читать дальше
.19 августа 2022 года 10:05
Рынок акций РФ начал торги незначительными и разнонаправленными изменениями индикаторов в рамках фиксации прибыли игроками после недельного роста. Американские фондовые индексы выросли вчера на 0,1-0,2%, инвесторы оценивали корпоративную отчетность, статданные, а также... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.