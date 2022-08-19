.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1580,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3433,11 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития улучшило прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 4,2%
Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике экономики на текущий год: ВВП снизится на 4,2%, а не на 7,8%, как прогнозировалось ранее. Однако ухудшена оценка снижения ВВП на 2023 год с 0,7% до 2,7%. Прогноз по инфляции в 2022 году понижен до 13,4%
 
Инвестиции в развитие автокомпонентных производств и НИОКР составят 2,7 трлн руб.
Минпромторг РФ подготовил проект обновленной стратегии развития автомобильной промышленности в России. Документ предполагает, что до 2035 г. в развитие автокомпонентных производств и НИОКР могут быть вложены 2,7 трлн рублей, в поддержку внутреннего...
 
Банковские карты привязывают к криптокошелькам
У россиян может появиться новый способ оплаты услуг ушедших из РФ сервисов и онлайн-магазинов - банковские карты, привязанные к криптокошелькам. Компания Tangem разработала технологию, позволяющую платить за товары и услуги обычными банковскими...
 
Темпы роста розничного кредитования в июле ускорились до 1%
Розничное кредитование в июле ускорилось до 1% с 0,4% месяцем ранее благодаря хорошей динамике потребительских и ипотечных кредитов, говорится в обзоре ЦБ РФ, посвященном динамике развития банковского сектора. Рост ипотечного кредитования, по...
 
19 августа 2022 года 09:43

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1580,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3433,11 млрд руб.

 0
19 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 августа составили по Российской Федерации 1580,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1455,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1523,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1390,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 августа составили 3433,11 млрд руб. против 3442,85903 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 августа 2022 года 11:46
С 24 августа экспортная пошлина на пшеницу из РФ снизится на 4,5%
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 24 августа снизится до 4 тыс. 794,7 с 5 тыс. 018,1 рубля за тонну неделей ранее, т.е. на 4,5%, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 092,1 рубля с 3 тыс. 034 рублей за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 862,4 рубля с...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 11:38
С 2017 года сбор яблок и груш в РФ вырос на 71%
С 2017 года в России валовой сбор яблок, груш и других семечковых культур в хозяйствах всех категорий вырос на 71% - с 1521 тыс. тонн до 2607 тыс. тонн, подсчитал Россельхозбанк. Увеличение наблюдалось и у фермеров, и в сельскохозяйственных организациях, и в личных подсобных...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 11:30
Мозамбик готовится впервые экспортировать СПГ
Мозамбик готовится впервые поставить на международный рынок партию сжиженного природного газа.

Британский СПГ-танкер British Mentor, оператором которого является BP Plc, прибудет в новый плавучий терминал отгрузки СПГ Coral South, расположенный на северном побережье...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 11:24
ВТБ разместит 19 августа однодневные бонды серии КС-4-280 на 50 млрд руб. по цене 99,9343% от номинала
9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-280 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9343% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 11:14
В России за сутки выявлено более 37,6 тыс. новых случаев заболевания COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с середины марта превысил 37,6 тыс. случаев, госпитализированы более 3,3 тыс. человек, скончались 65 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "По состоянию на 19 августа в РФ выявлено 37...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 11:05
Денежная база выросла за неделю на 96,4 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 12 августа составил 14 трлн 431,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 5 августа денежная база в России равнялась 14 трлн 335 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,67%, или на 96,4 млрд...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 10:56
"Торговое предприятие "Кировский" установило порядок определения ставки 12-13-го купонов облигаций 001P-01R
ООО "Торговое предприятие "Кировский" (Екатеринбург) установило порядок определения ставки 12-13-го купонов облигаций серии 001P-01R, говорится в сообщении компании.

Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на 5 рабочий день,...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 10:51
Глава ФРБ Сент-Луиса склоняется к повышению ставки еще на 75 б.п.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард может выступить в поддержку еще одного существенного повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на следующем заседании регулятора, при этом пока он не готов сказать, осталось ли худшее в...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 10:44
Японская SBI окончательно прекращает майнинг криптовалют в России
Японская SBI Holdings Inc. сообщила об окончательном прекращении майнинга криптовалют в России.

Как заявил представитель SBI агентству Bloomberg, события на Украине привели к появлению неопределенности перспектив майнингового бизнеса в Сибири, а спад на глобальном рынке...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 10:33
Квартальная чистая прибыль "Мосбиржи" по МСФО выросла на 19%
По итогам 2-го квартала чистая прибыль "Московской биржи" по итогам МСФО выросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, на 19,0% - до 8,286 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В 1-м квартале чистая прибыль "Мосбиржи" по МСФО выросла на 18,5% -...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 19 августа снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,09 пункта (0,414%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2185,22 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,93 пункта (0,252%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 10:25
За полугодие продажи на Wildberries товаров из стран ближнего зарубежья выросли в 5,4 раза
В 1-м полугодии т.г. представители бизнеса из стран ближнего зарубежья (Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана) увеличили продажи на Wildberries по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год в 5,4 раза - до 5,1 млрд рублей, сообщила...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 10:17
Рубль на "Московской бирже" обновил трехнедельный максимум в паре с долларом
Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат августа.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,7 - 59,65 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 10:13
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "ЭкономЛизинга" на уровне "ruВВ+" со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "ЭкономЛизинг" на уровне "ruВВ+" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Рейтинг компании обусловлен слабыми конкурентными позициями, удовлетворительным уровнем...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 10:12
Скорректированная прибыль и выручка Applied Materials в 3-м финквартале превысили прогнозы
Чистая прибыль американской Applied Materials, одного из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, в третьем квартале 2022 финансового года, завершившемся 31 июля, снизилась на 6% и составила $1,61 млрд, или $1,85 в расчете на акцию, по сравнению с $1,72...    читать дальше
.
19 августа 2022 года 10:05
Рынок акций РФ начал торги незначительными и разнонаправленными изменениями индексов
Рынок акций РФ начал торги незначительными и разнонаправленными изменениями индикаторов в рамках фиксации прибыли игроками после недельного роста.

Американские фондовые индексы выросли вчера на 0,1-0,2%, инвесторы оценивали корпоративную отчетность, статданные, а также...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.