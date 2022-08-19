Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1580,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3433,11 млрд руб.

19 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 августа составили по Российской Федерации 1580,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1455,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1523,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1390,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 августа составили 3433,11 млрд руб. против 3442,85903 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.