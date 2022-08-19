ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,957 руб., евро - 60,8957 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 60,8957 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 93,65 коп.

18 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 59,957 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 79,82 коп.

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 24 августа снизится до 4 тыс. 794,7 с 5 тыс. 018,1 рубля за тонну неделей ранее, т.е. на 4,5%, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 092,1 рубля с 3 тыс. 034 рублей за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 862,4 рубля с... Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 092,1 рубля с 3 тыс. 034 рублей за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 862,4 рубля с... читать дальше

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С 2017 года в России валовой сбор яблок, груш и других семечковых культур в хозяйствах всех категорий вырос на 71% - с 1521 тыс. тонн до 2607 тыс. тонн, подсчитал Россельхозбанк. Увеличение наблюдалось и у фермеров, и в сельскохозяйственных организациях, и в личных подсобных... читать дальше

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Мозамбик готовится впервые поставить на международный рынок партию сжиженного природного газа. Британский СПГ-танкер British Mentor, оператором которого является BP Plc, прибудет в новый плавучий терминал отгрузки СПГ Coral South, расположенный на северном побережье... Британский СПГ-танкер British Mentor, оператором которого является BP Plc, прибудет в новый плавучий терминал отгрузки СПГ Coral South, расположенный на северном побережье... читать дальше

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9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-280 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9343% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 8% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с середины марта превысил 37,6 тыс. случаев, госпитализированы более 3,3 тыс. человек, скончались 65 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "По состоянию на 19 августа в РФ выявлено 37... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 12 августа составил 14 трлн 431,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 5 августа денежная база в России равнялась 14 трлн 335 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,67%, или на 96,4 млрд... На 5 августа денежная база в России равнялась 14 трлн 335 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,67%, или на 96,4 млрд... читать дальше

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ООО "Торговое предприятие "Кировский" (Екатеринбург) установило порядок определения ставки 12-13-го купонов облигаций серии 001P-01R, говорится в сообщении компании. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на 5 рабочий день,... Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на 5 рабочий день,... читать дальше

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Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард может выступить в поддержку еще одного существенного повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на следующем заседании регулятора, при этом пока он не готов сказать, осталось ли худшее в... читать дальше

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Японская SBI Holdings Inc. сообщила об окончательном прекращении майнинга криптовалют в России. Как заявил представитель SBI агентству Bloomberg, события на Украине привели к появлению неопределенности перспектив майнингового бизнеса в Сибири, а спад на глобальном рынке... Как заявил представитель SBI агентству Bloomberg, события на Украине привели к появлению неопределенности перспектив майнингового бизнеса в Сибири, а спад на глобальном рынке... читать дальше

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По итогам 2-го квартала чистая прибыль "Московской биржи" по итогам МСФО выросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, на 19,0% - до 8,286 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В 1-м квартале чистая прибыль "Мосбиржи" по МСФО выросла на 18,5% -... В 1-м квартале чистая прибыль "Мосбиржи" по МСФО выросла на 18,5% -... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,09 пункта (0,414%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2185,22 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,93 пункта (0,252%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 2,93 пункта (0,252%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В 1-м полугодии т.г. представители бизнеса из стран ближнего зарубежья (Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана) увеличили продажи на Wildberries по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год в 5,4 раза - до 5,1 млрд рублей, сообщила... читать дальше

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Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых выплат августа. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,7 - 59,65 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,7 - 59,65 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "ЭкономЛизинг" на уровне "ruВВ+" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг компании обусловлен слабыми конкурентными позициями, удовлетворительным уровнем... "Рейтинг компании обусловлен слабыми конкурентными позициями, удовлетворительным уровнем... читать дальше

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Чистая прибыль американской Applied Materials, одного из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, в третьем квартале 2022 финансового года, завершившемся 31 июля, снизилась на 6% и составила $1,61 млрд, или $1,85 в расчете на акцию, по сравнению с $1,72... читать дальше

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Рынок акций РФ начал торги незначительными и разнонаправленными изменениями индикаторов в рамках фиксации прибыли игроками после недельного роста. Американские фондовые индексы выросли вчера на 0,1-0,2%, инвесторы оценивали корпоративную отчетность, статданные, а также... Американские фондовые индексы выросли вчера на 0,1-0,2%, инвесторы оценивали корпоративную отчетность, статданные, а также... читать дальше

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