Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,7825 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,8975 руб., максимальный - 60,82 руб. Было заключено 36824 сделки. Объем торгов составил 81600,98 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,5325 руб. за доллар США.

18 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7825 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38729,000 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 198,327 млрд руб., или на...

.

ГК "Сегежа" полностью разместила выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 16 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 11% годовых, в ходе... Сбор заявок прошел 16 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 11% годовых, в ходе... читать дальше

.

ООО "Промомед ДМ" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 12 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых, ей соответствует доходность к... Сбор заявок на выпуск прошел 12 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых, ей соответствует доходность к... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7825 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,8975 руб., максимальный - 60,82 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 58,8975 руб., максимальный - 60,82 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10130 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,7769 руб. Минимальный курс евро составил 59,595 руб., максимальный - 61,955 руб. Было заключено 28797... Минимальный курс евро составил 59,595 руб., максимальный - 61,955 руб. Было заключено 28797... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1218 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8135 руб. Минимальный курс юаня составил 8,68 руб., максимальный - 8,926 руб. Было заключено 52684 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,68 руб., максимальный - 8,926 руб. Было заключено 52684 сделки.... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги на позитивной ноте. Индекс РТС превысил 1160 пунктов, обновив максимум с конца июля за счет укрепления рубля благодаря росту нефти и предстоящему налоговому периоду. В Азии сегодня преобладала негативная динамика индексов акций. Тем... В Азии сегодня преобладала негативная динамика индексов акций. Тем... читать дальше

.

АО "ДОМ.РФ" установило ставки 8-10-го купонов облигаций серии 001P-05R на уровне 8,35% годовых, говорится в сообщении госкорпорации. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей ДОМ.РФ разместил в марте 2019 года по ставке 8,35% годовых. Ставка текущего купона - 5,45% годовых.... Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей ДОМ.РФ разместил в марте 2019 года по ставке 8,35% годовых. Ставка текущего купона - 5,45% годовых.... читать дальше

.

Цены на нефть усилили рост, отыгрывая опубликованные накануне данные о резком сокращении запасов в США. "Неожиданное и существенное снижение запасов, а также рекордный экспорт нефти из США, подтолкнули рынок вверх в тот момент, когда цены на нефть были на многомесячных... "Неожиданное и существенное снижение запасов, а также рекордный экспорт нефти из США, подтолкнули рынок вверх в тот момент, когда цены на нефть были на многомесячных... читать дальше

.

Около 750 млрд рублей планируется выделить на реализацию программы модернизации ЖКХ, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. "Мы сейчас находимся на стадии формирования новой программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Это 750 млрд рублей на 5 лет", - сказал... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Трансмашхолдинг" на уровне "ruAА", прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство позитивно оценивает блок бизнес-рисков компании. "Отрасль транспортного... Агентство позитивно оценивает блок бизнес-рисков компании. "Отрасль транспортного... читать дальше

.

осковская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "ТФН" серии 001Р объемом 20 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00571-R-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00571-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на... В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности ООО "Эбис", что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг компании продолжает действовать на... Рейтинг компании продолжает действовать на... читать дальше

.

Период, в течение которого Euroclear будет исполнять поручения по конвертации депозитарных расписок на акции российских эмитентов, вновь продлен. Конвертация DR российских эмитентов была поставлена на паузу после введения 3 июня блокирующих санкций против Национального... Конвертация DR российских эмитентов была поставлена на паузу после введения 3 июня блокирующих санкций против Национального... читать дальше

.

ЦБ РФ в условиях сохранения повышенной волатильности до конца года не будет ухудшать классификационную группу банков, используемую для оценки экономического положения, если на него повлияли внешние обстоятельства и ситуация на финансовом рынке. Соответствующее письмо за подписью... читать дальше

.

Российские аэропорты, пассажиропоток которых в апреле-октябре 2022 года сократился более чем на 7% относительно того же периода 2021 года, могут получить субсидии на частичное возмещение операционных расходов и процентов по инвестиционным кредитам в условиях внешнего... читать дальше

.