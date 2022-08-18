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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,7825 руб.
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18 августа 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 59,7825 руб.

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18 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7825 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,8975 руб., максимальный - 60,82 руб. Было заключено 36824 сделки. Объем торгов составил 81600,98 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,5325 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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