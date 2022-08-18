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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 19 августа в размере 60,8957 руб.
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Минэкономразвития улучшило прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 4,2%
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18 августа 2022 года 16:19

ЦБ РФ установил курс евро с 19 августа в размере 60,8957 руб.

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18 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 60,8957 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 93,65 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Продажи на вторичном рынке жилья в США в июле упали на 5,9% относительно предыдущего месяца и составили 4,81 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с мая 2020 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). В июне перепродажи достигли...    читать дальше
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МТС-банк во втором квартале получил чистый убыток в размере 1,99 млрд рублей, свидетельствует квартальная отчетность группы МТС по МСФО.

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18 августа 2022 года 17:14
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Выручка ПАО "МТС" во 2-м квартале 2022 года составила 127,8 млрд рублей, что на 0,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании. Скорректированная OIBDA группы в отчетном периоде снизилась на 9,2% - до 51,8 млрд рублей.

Оба...    читать дальше
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18 августа 2022 года 17:05
Банк "Санкт-Петербург" направит на выплату дивидендов за 1-е полугодие 5,618 млрд руб.
Акционеры банка "Санкт-Петербург" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия 2022 года в размере 11,81 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,11 рубля - на одну привилегированную, говорится в сообщении банка. Всего на выплату дивидендов будет...    читать дальше
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18 августа 2022 года 16:54
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Чаеводческие хозяйства в районе Сочи (Краснодарский край), единственном в РФ регионе, где они расположены, в 2022 году планируют собрать 400 тонн чайного листа, сообщили "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства региона.

"Субтропики причерноморья Краснодарского...    читать дальше
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18 августа 2022 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 августа
ЦБ РФ с 19 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3406,56 (-60,3) руб./грамм; на серебро - 38,37 (-0,94) руб./грамм; на платину - 1790,8 (-29,7) руб./грамм; на палладий - 4123,27 (-21,68) руб./грамм.

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18 августа 2022 года 16:33
ВТБ разместил 42,9% выпуска однодневных бондов серии КС-4-279 на 21,5 млрд рублей
8 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-279 на 21 млрд 456,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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18 августа 2022 года 16:32
Льгота по железнодорожной поставке топлива в ДФО может расшириться на СФО
Минэнерго разработало проект постановления правительства РФ о предоставлении субсидии ОАО "РЖД" в рамках установления обществом льготных тарифов на перевозку моторного топлива в Дальневосточный Федеральный округ, следует из документов, размещенных на сайте правовой информации....    читать дальше
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18 августа 2022 года 16:19
ЦБ РФ установил курс евро с 19 августа в размере 60,8957 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 60,8957 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 93,65 коп.

Это автоматическое сообщение.
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18 августа 2022 года 16:19
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 августа в размере 59,957 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 59,957 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 79,82 коп.

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18 августа 2022 года 16:13
ЦБ зарегистрировал два выпуска субордов РСХБ
Банк России зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серий 001SUB-03 и 001SUB-04, говорится в сообщении регулятора.

Выпускам присвоены регистрационные номера 4-03-03349-В-004P, 4-04-03349-В-004P соответственно, параметры бумаг пока...    читать дальше
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18 августа 2022 года 16:11
Документ, регулирующий биржевую торговлю газом в рамках ЕАЭС, находится в высокой стадии готовности
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заявила о высокой степени готовности документа, регулирующего порядок осуществления биржевых торгов газом в рамках формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза.

"Документ находится в высокой степени...    читать дальше
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18 августа 2022 года 16:04
Международные резервы РФ за неделю выросли на $5,8 млрд
Международные резервы России на 12 августа составили $580,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 5 августа международные резервы равнялись $574,8 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $5,8 млрд. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы увеличились под...    читать дальше
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18 августа 2022 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 61,29/67,61 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,29/67,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 36 коп., Cредний курс продажи упал...
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