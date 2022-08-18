ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 августа в размере 59,957 руб.

18 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 59,957 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 79,82 коп.

.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в июле упали на 5,9% относительно предыдущего месяца и составили 4,81 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с мая 2020 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). В июне перепродажи достигли... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "Трансмашхолдинг" на уровне "ruAА", прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство позитивно оценивает блок бизнес-рисков компании. "Отрасль транспортного... Агентство позитивно оценивает блок бизнес-рисков компании. "Отрасль транспортного... читать дальше

.

МТС-банк во втором квартале получил чистый убыток в размере 1,99 млрд рублей, свидетельствует квартальная отчетность группы МТС по МСФО. В первом квартале дочерний банк МТС заработал 751 млн рублей прибыли. Таким образом, его финансовый результат за первое полугодие... В первом квартале дочерний банк МТС заработал 751 млн рублей прибыли. Таким образом, его финансовый результат за первое полугодие... читать дальше

.

Правительство РФ приняло решение о продлении программы "Сельская ипотека", она станет бессрочной, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. "Сегодня хочу сказать еще об одном решении - о продлении "Сельской ипотеки". Эта программа должна была закончиться в текущем году, но... "Сегодня хочу сказать еще об одном решении - о продлении "Сельской ипотеки". Эта программа должна была закончиться в текущем году, но... читать дальше

.

Выручка ПАО "МТС" во 2-м квартале 2022 года составила 127,8 млрд рублей, что на 0,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании. Скорректированная OIBDA группы в отчетном периоде снизилась на 9,2% - до 51,8 млрд рублей. Оба... Оба... читать дальше

.

Акционеры банка "Санкт-Петербург" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия 2022 года в размере 11,81 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,11 рубля - на одну привилегированную, говорится в сообщении банка. Всего на выплату дивидендов будет... читать дальше

.

Чаеводческие хозяйства в районе Сочи (Краснодарский край), единственном в РФ регионе, где они расположены, в 2022 году планируют собрать 400 тонн чайного листа, сообщили "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства региона. "Субтропики причерноморья Краснодарского... "Субтропики причерноморья Краснодарского... читать дальше

.

ЦБ РФ с 19 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3406,56 (-60,3) руб./грамм; на серебро - 38,37 (-0,94) руб./грамм; на платину - 1790,8 (-29,7) руб./грамм; на палладий - 4123,27 (-21,68) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

8 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-279 на 21 млрд 456,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Минэнерго разработало проект постановления правительства РФ о предоставлении субсидии ОАО "РЖД" в рамках установления обществом льготных тарифов на перевозку моторного топлива в Дальневосточный Федеральный округ, следует из документов, размещенных на сайте правовой информации.... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 60,8957 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 93,65 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 августа, составляет 59,957 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 79,82 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Банк России зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серий 001SUB-03 и 001SUB-04, говорится в сообщении регулятора. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-03-03349-В-004P, 4-04-03349-В-004P соответственно, параметры бумаг пока... Выпускам присвоены регистрационные номера 4-03-03349-В-004P, 4-04-03349-В-004P соответственно, параметры бумаг пока... читать дальше

.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заявила о высокой степени готовности документа, регулирующего порядок осуществления биржевых торгов газом в рамках формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза. "Документ находится в высокой степени... "Документ находится в высокой степени... читать дальше

.

Международные резервы России на 12 августа составили $580,6 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 5 августа международные резервы равнялись $574,8 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $5,8 млрд. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы увеличились под... По состоянию на 5 августа международные резервы равнялись $574,8 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $5,8 млрд. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы увеличились под... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,29/67,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 36 коп., Cредний курс продажи упал...

.