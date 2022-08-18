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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1158,3 млрд руб.
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18 августа 2022 года 10:17
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1158,3 млрд руб.
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18 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1158,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1025 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Минимальное значение за неделю (с 11 августа по 18 августа) - 67,7858 руб. за доллар, максимальное значение - 68,8045 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,02 руб. Это автоматическое сообщение.
.18 августа 2022 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 62,4667 руб.
Максимальное значение за месяц (с 19 июля по 18 августа) - 62,4667 руб. за доллар, минимальное значение - 54,803 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 6,53 руб. Это автоматическое сообщение.
.18 августа 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,47/67,79 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,47/67,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 82 коп., Cредний курс продажи...
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