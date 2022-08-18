Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1158,3 млрд руб.

18 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1158,3 млрд руб.

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Курс биткойна снижается в ходе торгов, потеряв импульс к росту после подъема до $25 тыс. впервые за два месяца, пишет MarketWatch. Цена биткойна к 13:06 мск в четверг составляет $23,555 тыс., за последние 24 часа снизившись примерно на 1,5%, по данным CoinDesk. На... На... читать дальше

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Китайский разработчик игр NetEase Inc., акции которого торгуются в США, во втором квартале 2022 года увеличил чистую прибыль на 49%, выручку - на 13%. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 5,29 млрд юаней ($780,1 млн) по сравнению с... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" одобрил привлечение заемного капитала посредством размещения выпуска 5-летних биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. "Размещение облигаций проводится в целях диверсификации источников... "Размещение облигаций проводится в целях диверсификации источников... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,03 пункта (0,093%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2190,59 пункта. Максимальное... читать дальше

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ПАО "ЛК "Европлан" 25 августа с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не... Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не... читать дальше

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С банк полностью разместил два выпуска 3-летних инвестиционных облигаций серии 001Р-06 на 150 млн рублей и серии 001Р-07 на 300 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Ставка 1-го купона по займам установлена на уровне 0,01% годовых, предусмотрена... Ставка 1-го купона по займам установлена на уровне 0,01% годовых, предусмотрена... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 11 августа по 18 августа) - 67,7858 руб. за доллар, максимальное значение - 68,8045 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,02 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Максимальное значение за месяц (с 19 июля по 18 августа) - 62,4667 руб. за доллар, минимальное значение - 54,803 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 6,53 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,47/67,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 82 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 64,54/70,35 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 163 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,6/65,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 50 коп., средний...

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С ноября ставки за аэронавигационное обслуживание (АНО) авиакомпаний РФмогут вырасти в 1,3 раза, следует из материалов к проекту постановления правительства, направленного на поддержку ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно... читать дальше

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"Башнефть" за 6 месяцев 2022 года направила 2,7 млрд рублей на проекты по защите и сохранению окружающей среды, сообщается на сайте "Роснефти". "Башнефть" за 6 месяцев 2022 года направила на природоохранные проекты более 2,7 млрд рублей. За 6 месяцев 2022 года... "Башнефть" за 6 месяцев 2022 года направила на природоохранные проекты более 2,7 млрд рублей. За 6 месяцев 2022 года... читать дальше

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Норвежский центробанк сегодня повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 1,75% с 1,25% годовых. Решение ЦБ совпало с прогнозом экспертов, опрошенных The Wall Street Journal. В заявлении, распространенном норвежским ЦБ по итогам заседания,... В заявлении, распространенном норвежским ЦБ по итогам заседания,... читать дальше

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" 19 августа начнет размещение двух выпусков облигаций 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом 2,3 млрд рублей, говорится в сообщении НРД. Объем серии 001Р-01 составит 2 млрд рублей, дата погашения - 27 мая 2025 года (около 2,7 лет), объем... Объем серии 001Р-01 составит 2 млрд рублей, дата погашения - 27 мая 2025 года (около 2,7 лет), объем... читать дальше

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Объемы строительства в еврозоне в июне 2022 года уменьшились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда снижение показателя составляло 0,3%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства подросли... читать дальше

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