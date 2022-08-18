.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1523,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3442,86 млрд руб.
.
18 августа 2022 года 09:52
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1523,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3442,86 млрд руб.
|0
18 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 августа составили по Российской Федерации 1523,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1390,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1712,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1596,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 августа составили 3442,86 млрд руб. против 3308,52747 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 августа 2022 года 13:45
Курс биткойна снижается в ходе торгов, потеряв импульс к росту после подъема до $25 тыс. впервые за два месяца, пишет MarketWatch. Цена биткойна к 13:06 мск в четверг составляет $23,555 тыс., за последние 24 часа снизившись примерно на 1,5%, по данным CoinDesk. На... читать дальше
.18 августа 2022 года 13:24
Китайский разработчик игр NetEase Inc., акции которого торгуются в США, во втором квартале 2022 года увеличил чистую прибыль на 49%, выручку - на 13%. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 5,29 млрд юаней ($780,1 млн) по сравнению с... читать дальше
.18 августа 2022 года 13:23
Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" одобрил привлечение заемного капитала посредством размещения выпуска 5-летних биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. "Размещение облигаций проводится в целях диверсификации источников... читать дальше
.18 августа 2022 года 13:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,03 пункта (0,093%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2190,59 пункта. Максимальное... читать дальше
.18 августа 2022 года 13:12
ПАО "ЛК "Европлан" 25 августа с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не... читать дальше
.18 августа 2022 года 13:11
С банк полностью разместил два выпуска 3-летних инвестиционных облигаций серии 001Р-06 на 150 млн рублей и серии 001Р-07 на 300 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Ставка 1-го купона по займам установлена на уровне 0,01% годовых, предусмотрена... читать дальше
.18 августа 2022 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 67,7858 руб.
Минимальное значение за неделю (с 11 августа по 18 августа) - 67,7858 руб. за доллар, максимальное значение - 68,8045 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,02 руб. Это автоматическое сообщение.
.18 августа 2022 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 62,4667 руб.
Максимальное значение за месяц (с 19 июля по 18 августа) - 62,4667 руб. за доллар, минимальное значение - 54,803 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 6,53 руб. Это автоматическое сообщение.
.18 августа 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,47/67,79 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,47/67,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 82 коп., Cредний курс продажи...
.18 августа 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 64,54/70,35 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 163 коп., Cредний курс продажи упал на...
.18 августа 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 18 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 63,6/65,75 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,6/65,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 50 коп., средний...
.18 августа 2022 года 13:00
С ноября ставки за аэронавигационное обслуживание (АНО) авиакомпаний РФмогут вырасти в 1,3 раза, следует из материалов к проекту постановления правительства, направленного на поддержку ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно... читать дальше
.18 августа 2022 года 12:49
"Башнефть" за 6 месяцев 2022 года направила 2,7 млрд рублей на проекты по защите и сохранению окружающей среды, сообщается на сайте "Роснефти". "Башнефть" за 6 месяцев 2022 года направила на природоохранные проекты более 2,7 млрд рублей. За 6 месяцев 2022 года... читать дальше
.18 августа 2022 года 12:38
Норвежский центробанк сегодня повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 1,75% с 1,25% годовых. Решение ЦБ совпало с прогнозом экспертов, опрошенных The Wall Street Journal. В заявлении, распространенном норвежским ЦБ по итогам заседания,... читать дальше
.18 августа 2022 года 12:29
Авиакомпания "Уральские авиалинии" 19 августа начнет размещение двух выпусков облигаций 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом 2,3 млрд рублей, говорится в сообщении НРД. Объем серии 001Р-01 составит 2 млрд рублей, дата погашения - 27 мая 2025 года (около 2,7 лет), объем... читать дальше
.18 августа 2022 года 12:26
Объемы строительства в еврозоне в июне 2022 года уменьшились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда снижение показателя составляло 0,3%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства подросли... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.