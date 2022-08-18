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Сегодня фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются вслед за американским фондовым рынком, который снизился накануне. Трейдеры оценивают протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как свидетельствует... Как свидетельствует... читать дальше

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Национальный банк Грузии на состоявшемся вчера валютном аукционе выставил на продажу $20 млн и продал $8,305 млн. Согласно информации на сайте регулятора, средневзвешенная ставка составила 2,796 лари за $1. Выход на рынок с предложением валюты вызвано падением лари,... Выход на рынок с предложением валюты вызвано падением лари,... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индикаторы завершили снижением. Трейдеры оценивали протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также анализировали статистические данные и очередную порцию отчетов компаний. Значение Dow Jones Industrial... Значение Dow Jones Industrial... читать дальше

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Цены на нефть слабо меняются сегодня утром после заметного роста накануне, вызванного данными о резком сокращении запасов топлива в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 мск составляла $93,74 за баррель, что на $0,09... Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 мск составляла $93,74 за баррель, что на $0,09... читать дальше

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Правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму РФ пакет законопроектов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, касающихся согласования сделок в иностранными инвестициями: один из них устанавливает для иностранных инвесторов "чек-лист" критериев для определения необходимости... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 2,06 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 51,8 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $13,61 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Европейские банки вслед за банками США возобновили операции с российскими облигациями, сообщает Financial Times. В начале июня американский Минфин ужесточил трактовку санкционного режима в отношении российского долга, запретив инвесторам из США покупать на вторичном... В начале июня американский Минфин ужесточил трактовку санкционного режима в отношении российского долга, запретив инвесторам из США покупать на вторичном... читать дальше

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Большинство руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего в 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). При этом члены FOMC отмечают,... При этом члены FOMC отмечают,... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы резко снизились на фоне возобновившихся опасений по поводу ускорения инфляции, повышения процентных ставок и перспектив для роста мировой экономики. Трейдеры оценивали статданные из еврозоны и Великобритании, а также ждали... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 60,7552 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,95 коп. Официальный курс евро, установленный ЦБ с 18 августа, составляет 61,8322 руб. По сравнению с предыдущим... Официальный курс евро, установленный ЦБ с 18 августа, составляет 61,8322 руб. По сравнению с предыдущим...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38927,327 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 118,186 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6983 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6665 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,035 руб., максимальный - 61,27 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 60,035 руб., максимальный - 61,27 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,7899 руб. Минимальный курс евро составил 60,93 руб., максимальный - 62,4975 руб. Было заключено 30980... Минимальный курс евро составил 60,93 руб., максимальный - 62,4975 руб. Было заключено 30980... читать дальше

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