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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития улучшило прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 4,2%
Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике экономики на текущий год: ВВП снизится на 4,2%, а не на 7,8%, как прогнозировалось ранее. Однако ухудшена оценка снижения ВВП на 2023 год с 0,7% до 2,7%. Прогноз по инфляции в 2022 году понижен до 13,4%
 
Медиарейтинг банков за июль 2022 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за июль 2022 года. Тройка лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа в июле 2022...
 
Минэкономразвития улучшило прогноз по снижению реальных доходов россиян в 2022 году
Минэкономразвития значительно улучшило прогноз по снижению реальных располагаемых доходов населения РФ в 2022 году - до 2,8% с 6,8% в предыдущей майской версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения...
 
Ремонт жилья подорожал на 30%
Стоимость ремонта жилья в России за год выросла примерно на 30%, рассказали "Известиям" участники стройотрасли. Некоторые сметные работы подорожали вдвое - например, устройство технического освещения, рассказала изданию управляющий партнер компании...
 
18 августа 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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18 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Июль 2022
12:00 Объем строительства в еврозоне Июнь 2022
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 07 по 13 августа
15:30 Индекс деловой активности Филадельфии Август 2022
15:30 Цены производителей в Канаде Июль 2022
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 31 июля по 06 августа
17:00 Индекс опережающих экономических показателей США Июль 2022
17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Июль 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
18 августа 2022 года 09:03
Азиатские фондовые индикаторы демонстрируют минорный настрой
Сегодня фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются вслед за американским фондовым рынком, который снизился накануне. Трейдеры оценивают протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как свидетельствует...    читать дальше
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18 августа 2022 года 08:54
Нацбанк Грузии вновь начал продажу валюты на аукционах
Национальный банк Грузии на состоявшемся вчера валютном аукционе выставил на продажу $20 млн и продал $8,305 млн. Согласно информации на сайте регулятора, средневзвешенная ставка составила 2,796 лари за $1.

Выход на рынок с предложением валюты вызвано падением лари,...    читать дальше
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18 августа 2022 года 08:46
Рынок акций США закрылся снижением
Торги в среду американские фондовые индикаторы завершили снижением. Трейдеры оценивали протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также анализировали статистические данные и очередную порцию отчетов компаний.

Значение Dow Jones Industrial...    читать дальше
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18 августа 2022 года 08:39
Нефтяные цены стабильны после роста накануне
Цены на нефть слабо меняются сегодня утром после заметного роста накануне, вызванного данными о резком сокращении запасов топлива в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 мск составляла $93,74 за баррель, что на $0,09...    читать дальше
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18 августа 2022 года 08:31
В Госдуму внесены предложенные ФАС изменения в согласование сделок с участием иностранных инвесторов
Правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму РФ пакет законопроектов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, касающихся согласования сделок в иностранными инвестициями: один из них устанавливает для иностранных инвесторов "чек-лист" критериев для определения необходимости...    читать дальше
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18 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 2,06 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 2,06 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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18 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 51,8 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 51,8 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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18 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $13,61 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $13,61 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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18 августа 2022 года 08:23
Европейские банки возобновили операции с российскими облигациями
Европейские банки вслед за банками США возобновили операции с российскими облигациями, сообщает Financial Times.

В начале июня американский Минфин ужесточил трактовку санкционного режима в отношении российского долга, запретив инвесторам из США покупать на вторичном...    читать дальше
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18 августа 2022 года 08:15
Большинство руководителей ФРС ожидают дальнейших повышений процентной ставки
Большинство руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего в 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

При этом члены FOMC отмечают,...    читать дальше
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18 августа 2022 года 08:08
Фондовая Европа закрылась падением индексов
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы резко снизились на фоне возобновившихся опасений по поводу ускорения инфляции, повышения процентных ставок и перспектив для роста мировой экономики. Трейдеры оценивали статданные из еврозоны и Великобритании, а также ждали...    читать дальше
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18 августа 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 60,7552 руб., курс евро - в размере 61,8322 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 60,7552 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,95 коп.

Официальный курс евро, установленный ЦБ с 18 августа, составляет 61,8322 руб. По сравнению с предыдущим...
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18 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

12:00

Изменение потребительских цен в...    читать дальше
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17 августа 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 августа выросла на 0,30% и составила 38927,327 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38927,327 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 118,186 млрд руб., или на...
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17 августа 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,6665 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6983 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6665 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,035 руб., максимальный - 61,27 руб. Была заключена...    читать дальше
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17 августа 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,7899 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,7899 руб.

Минимальный курс евро составил 60,93 руб., максимальный - 62,4975 руб. Было заключено 30980...    читать дальше
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