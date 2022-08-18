18 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июль 2022
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Июнь 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 07 по 13 августа
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Август 2022
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Июль 2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 31 июля по 06 августа
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Июль 2022
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Июль 2022
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18 августа 2022 года 09:03
Сегодня фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются вслед за американским фондовым рынком, который снизился накануне. Трейдеры оценивают протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Как свидетельствует... читать дальше
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18 августа 2022 года 08:54
Национальный банк Грузии на состоявшемся вчера валютном аукционе выставил на продажу $20 млн и продал $8,305 млн. Согласно информации на сайте регулятора, средневзвешенная ставка составила 2,796 лари за $1.
Выход на рынок с предложением валюты вызвано падением лари,... читать дальше
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18 августа 2022 года 08:46
Торги в среду американские фондовые индикаторы завершили снижением. Трейдеры оценивали протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также анализировали статистические данные и очередную порцию отчетов компаний.
Значение Dow Jones Industrial... читать дальше
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18 августа 2022 года 08:39
Цены на нефть слабо меняются сегодня утром после заметного роста накануне, вызванного данными о резком сокращении запасов топлива в США.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 мск составляла $93,74 за баррель, что на $0,09... читать дальше
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18 августа 2022 года 08:31
Правительство РФ одобрило и внесло в Госдуму РФ пакет законопроектов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, касающихся согласования сделок в иностранными инвестициями: один из них устанавливает для иностранных инвесторов "чек-лист" критериев для определения необходимости... читать дальше
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18 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 2,06 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
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18 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 51,8 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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18 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $13,61 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 августа 2022 года 08:23
Европейские банки вслед за банками США возобновили операции с российскими облигациями, сообщает Financial Times.
В начале июня американский Минфин ужесточил трактовку санкционного режима в отношении российского долга, запретив инвесторам из США покупать на вторичном... читать дальше
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18 августа 2022 года 08:15
Большинство руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США ожидают продолжения курса на повышение ключевой процентной ставки, свидетельствует протокол прошедшего в 26-27 июля заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
При этом члены FOMC отмечают,... читать дальше
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18 августа 2022 года 08:08
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы резко снизились на фоне возобновившихся опасений по поводу ускорения инфляции, повышения процентных ставок и перспектив для роста мировой экономики. Трейдеры оценивали статданные из еврозоны и Великобритании, а также ждали... читать дальше
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18 августа 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 60,7552 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,95 коп.
Официальный курс евро, установленный ЦБ с 18 августа, составляет 61,8322 руб. По сравнению с предыдущим...
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18 августа 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:00
Изменение потребительских цен в... читать дальше
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17 августа 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38927,327 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 118,186 млрд руб., или на...
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17 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6983 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6665 руб.
Минимальный курс доллара США составил 60,035 руб., максимальный - 61,27 руб. Была заключена... читать дальше
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17 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,7899 руб.
Минимальный курс евро составил 60,93 руб., максимальный - 62,4975 руб. Было заключено 30980... читать дальше
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