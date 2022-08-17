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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 5 августа по 12 августа на 7056 тыс. баррелей, бензина - упали на 4642 тыс. баррелей
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17 августа 2022 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 5 августа по 12 августа на 7056 тыс. баррелей, бензина - упали на 4642 тыс. баррелей
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17 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7056 тыс. баррелей - до 424,954 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4642 тыс. баррелей и составили 215,674 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 766 тыс. баррелей, достигнув 112,256 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 800 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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