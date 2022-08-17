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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9725 руб.
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17 августа 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9725 руб.
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17 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 659 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9725 руб. Минимальный курс юаня составил 8,947 руб., максимальный - 9,016 руб. Было заключено 2607 сделок. Объем торгов составил 5530,98 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,985 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 68,0945 руб.
Минимальное значение за неделю (с 10 августа по 17 августа) - 68,0945 руб. за доллар, максимальное значение - 68,8045 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,28 руб. Это автоматическое сообщение.
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