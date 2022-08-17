Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1025 млрд руб.

17 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 1025 млрд руб.

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6295 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,704 руб. Минимальный курс евро составил 60,9075 руб., максимальный - 62,505 руб. Было заключено 6147... Минимальный курс евро составил 60,9075 руб., максимальный - 62,505 руб. Было заключено 6147... читать дальше

.

О "Сэтл групп" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 12 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,7% годовых, в ходе маркетинга он дважды... Сбор заявок прошел 12 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,7% годовых, в ходе маркетинга он дважды... читать дальше

.

Рост числа случаев заболевания COVID-19 пока не влияет на внутренний туризм, хотя туроператоры готовы принимать соответствующие меры в случае ухудшение ситуации, сообщил журналистам исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора... читать дальше

.

По итогам января-июля 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил $1 млрд 872 млн 764,13 тыс., что на 20,9% больше показателя 7 месяцев прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана. По данным ГТК, на... По данным ГТК, на... читать дальше

.

Инвестиции в специализированные компании по слияниям и поглощениям (SPAC) были одними из наиболее активных на Уолл-стрит в начале прошлого года, спрос на них рос наряду с интересом к криптовалютам и так называемым "мемным" акциям, ко 2-му полугодию текущего года этот интерес... читать дальше

.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в Банк России с просьбой инициировать продление до 1 января 2023 года разрешения финорганизациям осуществлять сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на отчуждаемые лицам из... читать дальше

.

ОПЕК не виновата в резком росте цен на энергоносители, причина - хроническое недофинансирование в отрасли, заявил в интервью CNBC новый генсек организации Хайтам аль-Кейс (Haitham Al Ghais). Он также назвал отношения ОПЕК и России "прочными", говорится в расшифровке... Он также назвал отношения ОПЕК и России "прочными", говорится в расшифровке... читать дальше

.

Поставки смартфонов в РФ по итогам 2022 года сократятся на 35% с 35,2 млн штук в 2021 году, следует из отчета аналитического центра GS Group. По итогам 1-го полугодия 2022 года поставки смартфонов в РФ упали на 38% - до 9,9 млн штук с 16 млн. Как поясняют аналитики GS... По итогам 1-го полугодия 2022 года поставки смартфонов в РФ упали на 38% - до 9,9 млн штук с 16 млн. Как поясняют аналитики GS... читать дальше

.

Сегодня европейские фондовые индексы снижаются сегодня. Трейдеры оценивают статданные из еврозоны и Великобритании, а также ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по... читать дальше

.

ООО "Глоракс" установило ставку 1-го купона 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 14% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 17... Сбор заявок на выпуск прошел 17... читать дальше

.

ООО "Бэлти-гранд" 22 августа планирует начать размещение выпуска облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Срок обращения выпуска - около 3,5 лет (1320 дней), с учетом амортизации (начнется через 11 месяцев после... Срок обращения выпуска - около 3,5 лет (1320 дней), с учетом амортизации (начнется через 11 месяцев после... читать дальше

.

По итогам 2-го квартала чистая прибыль китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. упала на 56% и составила 18,62 млрд юаней ($2,74 млрд) по сравнению с 42,59 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Это стало максимальным падением показателя с момента размещения... читать дальше

.

В России продолжается легализация рынка алкоголя, рынок постепенно очищается от бутлегеров, заявили "Интерфаксу" в Росалкогольрегулировании, комментируя данные о розничных продажах алкогольной продукции за 2021 год. Согласно им, продажи в 2021 году выросли до 6,34 литра... Согласно им, продажи в 2021 году выросли до 6,34 литра... читать дальше

.

После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,82 пункта (0,218%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2203,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2224,87... читать дальше

.

Центробанк РФ обратился в правительство с просьбой поставить точку в обсуждении вопроса о том, кто будет возбуждать административные дела при нарушениях в сфере оборота и выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из письма, с которым ознакомился... читать дальше

.

Минимальное значение за неделю (с 10 августа по 17 августа) - 68,0945 руб. за доллар, максимальное значение - 68,8045 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,28 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.