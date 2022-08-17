Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1712,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3308,53 млрд руб.

17 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 августа составили по Российской Федерации 1712,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1596,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1556,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1421,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 августа составили 3308,53 млрд руб. против 3315,03947 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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