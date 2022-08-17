17 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июль 2022
|12:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2022
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июль 2022
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Июнь 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 06 по 12 августа
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17 августа 2022 года 09:43
Инфляция в Великобритании в июле разогналась до 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Рост потребительских цен ускорился по сравнению с июнем, когда он составлял 9,4% и был максимальным более чем за 40 лет.... читать дальше
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17 августа 2022 года 09:35
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 августа составили по Российской Федерации 1712,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1596,9 млрд руб.
На... читать дальше
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17 августа 2022 года 09:34
Доллар США стабилен к евро, дорожает к иене и слабо растет к фунту стерлингов. Рынок ждет публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
ФРС опубликует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC),... читать дальше
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17 августа 2022 года 09:21
"СПБ биржа" с 17 августа увеличивает до 350 с 200 количество ценных бумаг международных компаний, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 мск, сообщается в информации биржи.
Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в... читать дальше
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17 августа 2022 года 09:09
Минэкономразвития значительно повысило прогноз профицита внешнеторгового баланса РФ - до $300 млрд с $230 млрд в предыдущей, майской версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза.
По его словам, такие цифры... читать дальше
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17 августа 2022 года 09:05
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в среду, за исключением южнокорейского индикатора.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 мск вырос на 1,1%.
Сильнее всего среди компонентов индекса... читать дальше
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17 августа 2022 года 09:03
7 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-279 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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17 августа 2022 года 08:58
Цены на нефть поднимаются после падения накануне до минимальных более чем за полгода значений.
В центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс. Эксперты Goldman Sachs Group Inc.... читать дальше
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17 августа 2022 года 08:51
Объем японского экспорта в июле 2022 года вырос по итогам 17-го месяца подряд благодаря сильному спросу на автомобили и сырье, сообщило министерство финансов Японии
Показатель в прошлом месяце повысился на 19% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, до 8,752 трлн иен... читать дальше
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17 августа 2022 года 08:44
Минпромторг предложил продлить действие специнвестконтрактов (СПИК) в российском автопроме до 2034 года из-за того, что автопроизводители в сложившихся условиях не смогут в полной мере исполнить взятые на себя обязательства. Минпромторг РФ разместил проект соответствующих... читать дальше
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17 августа 2022 года 08:38
Минэкономразвития РФ уточнило среднегодовой курс доллара в 2022г до 68,1 руб. с 76,7 руб. в предыдущей майской версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза.
По его словам, такие цифры содержатся в проекте... читать дальше
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17 августа 2022 года 08:32
Признаки замедления инфляции в США и ослабления темпов экономического роста привели некоторых инвесторов и аналитиков к мысли, что Федеральная резервная система (ФРС) США может совершить разворот и начать снижение процентной ставки в следующем году, однако это мнение обманчиво,... читать дальше
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17 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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17 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 50,87 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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17 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 23,6 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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17 августа 2022 года 08:25
Минэкономразвития понизило прогноз по безработице в РФ в 2022г (в среднем за год) до 4,8% с 6,7% в майской версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза. По его словам, такие цифры содержатся в проекте уточненного... читать дальше
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