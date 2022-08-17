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Инфляция в Великобритании в июле разогналась до 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Рост потребительских цен ускорился по сравнению с июнем, когда он составлял 9,4% и был максимальным более чем за 40 лет.... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 августа составили по Российской Федерации 1712,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1596,9 млрд руб. На... На... читать дальше

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Доллар США стабилен к евро, дорожает к иене и слабо растет к фунту стерлингов. Рынок ждет публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). ФРС опубликует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC),... ФРС опубликует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC),... читать дальше

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"СПБ биржа" с 17 августа увеличивает до 350 с 200 количество ценных бумаг международных компаний, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 мск, сообщается в информации биржи. Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в... Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в... читать дальше

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Минэкономразвития значительно повысило прогноз профицита внешнеторгового баланса РФ - до $300 млрд с $230 млрд в предыдущей, майской версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза. По его словам, такие цифры... По его словам, такие цифры... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в среду, за исключением южнокорейского индикатора. Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 мск вырос на 1,1%. Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 мск вырос на 1,1%. Сильнее всего среди компонентов индекса... Сильнее всего среди компонентов индекса... читать дальше

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7 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-279 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Цены на нефть поднимаются после падения накануне до минимальных более чем за полгода значений. В центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс. Эксперты Goldman Sachs Group Inc.... В центре внимания трейдеров остаются переговоры по ядерной программе Ирана, на которых за последние дни был достигнут некоторый прогресс. Эксперты Goldman Sachs Group Inc.... читать дальше

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Объем японского экспорта в июле 2022 года вырос по итогам 17-го месяца подряд благодаря сильному спросу на автомобили и сырье, сообщило министерство финансов Японии Показатель в прошлом месяце повысился на 19% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, до 8,752 трлн иен... Показатель в прошлом месяце повысился на 19% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, до 8,752 трлн иен... читать дальше

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Минпромторг предложил продлить действие специнвестконтрактов (СПИК) в российском автопроме до 2034 года из-за того, что автопроизводители в сложившихся условиях не смогут в полной мере исполнить взятые на себя обязательства. Минпромторг РФ разместил проект соответствующих... читать дальше

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Минэкономразвития РФ уточнило среднегодовой курс доллара в 2022г до 68,1 руб. с 76,7 руб. в предыдущей майской версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза. По его словам, такие цифры содержатся в проекте... По его словам, такие цифры содержатся в проекте... читать дальше

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Признаки замедления инфляции в США и ослабления темпов экономического роста привели некоторых инвесторов и аналитиков к мысли, что Федеральная резервная система (ФРС) США может совершить разворот и начать снижение процентной ставки в следующем году, однако это мнение обманчиво,... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 50,87 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 23,6 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Минэкономразвития понизило прогноз по безработице в РФ в 2022г (в среднем за год) до 4,8% с 6,7% в майской версии прогноза, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения макропрогноза. По его словам, такие цифры содержатся в проекте уточненного... читать дальше

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